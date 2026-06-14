Stor Pokémon Go-festival i Köpenhamn lockar 60 000 deltagare

Köpenhamn värdar för en av världens största mobilspeelfester där tusentals spelare samlas för att fånga sällsynta pokémons i den verkliga världen.

För att din app ska fortsätta fungera som det är tänkt behöver du uppdatera till nyaste versionen. Klicka på knappen för att uppdatera! Cirka 60 000 personer samlas i Köpenhamn under helgen för att jaga monster i det populära mobilspelet Pokémon Go .

Under festivalen får deltagarna chansen att jaga en sällsynt pokémon som normalt bara finns på Hawaii, men som under några dagar härjar i Köpenhamn. Köpenhamn är en av tre utvalda värdstäder för årets Pokémon Go Fest - en festival där deltagare, mot ett inträde, får chansen att jaga sällsynta virtuella monster, pokémons, i mobilspelet Pokémon Go. Festivalen pågår mellan den 12-14 juni med utgångspunkt i Fælledparken i Köpenhamn, och 60 000 personer beräknas delta, enligt Köpenhamns kommun.

Tidigare i år har liknande festivaler hållits i Tokyo och Chicago. Pokémon Go är ett mobilspel där man genom att röra sig ute i den verkliga världen kan fånga så kallade pokémons på sin mobiltelefon. Hitta ditt personliga flöde med ämnen och skribenter du följer under Mitt konto Följe





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Pokémon Go Köpenhamn Festival Mobilspel Augmented Reality

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