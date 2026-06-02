Stor polisaktion efter bombhot i Nynäshamn - två skadade och mordmisstänkt gärningsman

En man har uppgett att han har en bomb fastspänd på kroppen vilket lett till en omfattande polisaktion i Nynäshamn. Två personer har skadats och har tagits omhand av ambulanser. Polisen har inlett en förundersökning om mord. Samtidigt varnar Zelenskyj för en kommande stor rysk attack mot Ukraina.

En gärningsman uppger att han har en bomb fastspänd på kroppen. Polisen har inlett en stor polisaktion efter denna hotande situation. Enligt polisens presstalesperson Carina Skagerlind har man sedan klockan 20.18 sökt efter en bil och haft ett förföljande då ett grovt brott misstänks.

Två skadade personer har förts till sjukhus med ambulans. En samtalsperson beskriver att cirka 30 polisbilar har körts i raketfart från och till Nynäshamn och att det verkar vara en stor händelse. Sam tidigt varnar Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj för en ny stor rysk attack mot Ukraina som skulle kunna äga rum redan den kommande natten. Zelenskyj uttrycker oro över att det nuvarande förrådet av luftförsvarsmateriel inte är tillräckligt för att skjuta ner en stor del av de förväntade missilerna.

Polisen har inlett en förundersökning om mord gällande dödsfallet som är knutet till denna händelse då omständigheterna är oklara. Aftonbladet är aktivt på jakt efter fler vinklar och uppmanar läsare att delta genom att skicka in tips, bilder och video via deras tjänst Tipsa!. Alla insända tips läsers och bedöms, och de som bedöms intressanta leder till kontakt med tipssändaren. Tjänsten erbjuder källskydd enligt Tryckfrihetsförordningen och alla tips skickas krypterade.

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