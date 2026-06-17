Stor polisangripelse mot illegala kattköttshandlare i Vietnam

Mer än 400 katter räddades när polisen avslöjade ett omfattande nätverk för illegal handel med kattkött i Vietnam. Ytterligare 80 döda katter hittades nedkylda. Djuren, som var avsedda för slakter och konsumtion, var i skicklighet och många var dräktiga eller nyfödda. Enligt organisationen används miljontals djur till slakt varje år i landet.

I en omfattande polisaktion i Ho Chi Minh-staden och Tay Ninh-provinsen upptäcktes en stor nätverk för illegell handel med kattkött . Något som ledde till räddning av 400 levande katter och upptäckt av 80 döda djur som var nedkylda.

Personal från Humane World for Animals Vietnam kallas in för att hantera den överväldigande situationen. Organisationens landschef Phuong Pham beskriver scenen som hjärtslitande, med många magra och svaga katter samt flera dräktiga och nyfödda ungar. Djuren var avsedda för slakter och köttförsäljning. Även om konsumtion av katt- och hundkött är lagligt i Vietnam krävs ursprungsdokumentation.

Utredningen initierades efter en serie av husdjursstölder och ledde till att misstänkta erkände att de samlat in katter i södra Vietnam under tre år och förvarade dem i ett lager. Av de räddade katterna har ca 40 återförenats med ägare. Enligt Humane World for Animals Vietnam fångas årligen cirka fem miljoner hunchar och en miljon katter för slakt i landet.

Pham påpekar att tusentals katter varje månad stjäls och slaktas, men att dessa lyckligtvis undkom det vanliga ödet att bli serverat på restauranger





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Kattkött Illegal Handel Slakt Vietnam Polisaktion Djurrätt Humane World For Animals

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