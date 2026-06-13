Stor polisinsats i Alvesta efter misstänkt mordförsök - två personer skadade

Två personer har förts till sjukhus efter ett våldsdåd i en villa utanför Alvesta. Polisen jagar den misstänkta gärningspersonen med helikopter och insatsstyrka. Händelsen utreds som försök till mord.

En omfattande polisinsats pågår i Alvesta efter ett misstänkt mordförsök som lämnat två personer svårt skadade. Händelsen inträffade under kvällen på onsdagen i en villa strax utanför samhället.

Enligt uppgifter till SVT ska de två personerna ha utsatts för ett våldsamt angrepp med skarpa tillhyggen. Polisen larmades vid 19-tiden och fann offren med allvarliga skador. Båda fördes med ambulans till sjukhus, där de vårdas under natten. Deras tillstånd beskrivs som kritiskt men stabilt.

Polisen har spärrat av villan och ett större område runt den för teknisk undersökning. Tekniker från Nationellt forensiskt centrum har kallats in för att säkra spår. Samtidigt pågår en intensiv jakt på den misstänkta gärningspersonen, som ska ha setts lämna platsen i en mörk bil. Polishelikopter cirkulerar över trakten och insatsstyrkan, Nationella insatsstyrkan (NI), deltar i sökandet.

Polisen vill i nuläget inte bekräfta om det finns någon relation mellan offren och gärningspersonen eller vad som kan ha föranlett dådet. Presstalesperson Katarina Rusin säger att utredningen är i ett tidigt skede och att man arbetar med flera hypoteser. Myndigheten bedömer dock att det inte finns någon omedelbar fara för allmänheten, men uppmanar boende i Alvesta att vara vaksamma och rapportera iakttagelser. Avspärrningarna kring villan och vägar i närheten kommer att kvarstå under torsdagen.

Grannar i området är chockade över det som inträffat. En granne som SVT talat med beskriver området som lugnt och familjevänligt och att en sådan här våldshandling är svår att förstå. Polisen har inlett en förundersökning om försök till mord och söker nu vittnen som kan ha sett eller hört något i samband med händelsen. Man ber även alla som har bilder eller filmer från övervakningskameror i närheten att höra av sig.

Utredningen leds av åklagare vid riksenheten för polismål. Under natten har polisen genomfört flera husrannsakningar i jakten på gärningspersonen, men har ännu inte gripit någon. Enligt obekräftade uppgifter ska gärningspersonen vara beväpnad och farlig, men polisen varken bekräftar eller dementerar. Insatsen fortsätter under morgonen och polisen uppmanar allmänheten att hålla sig borta från avspärrningarna för att inte störa arbetet.

Samtidigt vårdas de två skadade på sjukhus under bevakning. Anhöriga har underrättats och erbjuds stöd av krispersonal. Det misstänkta mordförsöket är det senaste i en rad våldsdåd i Kronobergs län under året, men polisen ser inget samband med andra händelser. Utredningen fortsätter med full kraft





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Alvesta Mordförsök Polisinsats Våld Sjukhus

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