Stor sökinsats i Nyåker efter försvunnen tvåårig pojke

En stor sökinsats pågår i Nyåker , Nordmalings kommun, sedan en tvåårig pojke anmälts saknad. Han sågs senast vid 10-tiden på söndagen. Pojken har brunt hår och är troligtvis klädd i orange tröja med ett lejon , grå mjukisbyxor och blå skor av sneaker-typ .

I sökinsatsen, som utökats successivt, deltar polis med hundpatruller, helikopter och drönare. Även räddningstjänst och helikopter från Sjöfartsverket har deltagit i sökarbetet. Missing People organiserar frivilliga som vill hjälpa till. Polisen efterlyser tips som kan hjälpa till att hitta pojken.

Den som ser eller nyss har sett honom uppmanas att ringa 112. Med hjälp av en avancerad värmekamera som är fäst på bilens tak kan Missing People söka av stora områden effektivt. Försvarsmakten stärker nu upp i sökinsatsen, uppger Marie Andersson, presstalesperson i polisregion Nord. – Vi har stora polisiära resurser på plats och hjälp av fjällräddare.

Vi kommer också få hjälp av Försvarsmakten, säger hon. Andy Sundström från Nordmaling fick kännedom om den försvunne pojken i Nyåker via en lokal facebookgrupp. – När jag läste att det var ett barn och jag själv har barn, det var inte kul att läsa. Det var bara att pallra sig iväg, kändes det som, berättar han.

Han deltog i sökandet i svår skogsterräng under flera timmar på söndagen. Hans kedja bestod av 50 personer, men det var flera kedjor igång samtidigt i området i anslutning till Nyåkerssjön. När skallgångskedjan var över hade det redan hunnit samlas hundratals nya frivilliga på samlingsplatsen. På väg hem mötte han bil på bil av ytterligare frivilliga på väg att ansluta.

Enligt vakthavande befäl på Umeå Garnison deltar 35 personer hemvärnet. Värnpliktiga från Umeå Garnison deltar i sökinsatsen. Sökandet efter pojken har nu pågått i tio timmar. Isabella Elofsson anslöt till Nyåker vid 17-tiden, då var en lika stor grupp redan ute på skallgång.

Klockan 18:50 på söndagskvällen meddelar polisen att sökandet fortsätter då man inte hittat några spår efter pojken. Polisen meddelade tidigare idag att pojken senast sågs vid en bostad på en gård i Nyåker där han ska ha befunnit sig med anhöriga. Det är just nu omkring 50-100 frivilliga på plats i Nyåker för att hjälpa till med sökandet efter den tvååriga pojken, rapporterar Martin Persson från Missing People.





