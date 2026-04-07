Stora avspärrningar i Malmö efter fynd av misstänkt farligt föremål

En misstänkt farlig plastpåse har lett till omfattande avspärrningar vid Malmö C. Bombskyddet är på plats och utreder föremålet.

En plastpåse som hittats i en plantering bakom Malmö centralstation har utlöst omfattande avspärrning ar under tisdagsförmiddagen. Nationella bombskyddet är på plats och bedömer att föremålet i påsen är farligt. Allmänheten larmade polisen vid 10.40-tiden på tisdagen om fyndet, som hittades nära korsningen mellan Skeppsbron och Carlsgatan . Efter en initial bedömning av en polispatrull utvidgades avspärrning en till området mellan Jörgen Kocksgatan och Neptunigatan.

Bombskyddet undersöker nu föremålet för att fastställa dess exakta beskaffenhet och undanröja eventuell fara. Polisens arbete på platsen syftar till att säkerställa området, så att kriminaltekniker kan genomföra en grundlig brottsplatsundersökning. \På platsen arbetar tungt utrustade poliser med hjälmar. De observerades hantera en brun plastpåse vid planteringen, där det misstänkta föremålet hittades. Det är för närvarande oklart om den bruna plastpåsen används för att hantera själva det skarpa föremålet eller för att säkra bevis. En polishund har dessutom satts in för att söka av området längs kajen. En drönare används för att övervaka insatsen från luften. Boende i området har uppmanats att stanna inomhus och undvika fönster. Polisen har informerat berörda företag i närheten om att deras personal inte ska lämna sina arbetsplatser. Avspärrningarna är omfattande och påverkar ett centralt område av staden. \påverkan på kollektivtrafiken är för närvarande begränsad, men situationen kan förändras beroende på avspärrningarnas utveckling. Skånetrafiken följer noga utvecklingen och informerar om eventuella trafikförändringar. Polisen betonar vikten av att följa deras anvisningar för att säkerställa allmänhetens säkerhet och underlätta utredningsarbetet. Insatsen är fortfarande pågående och detaljer om föremålet och dess ursprung är ännu inte offentliga. Polisens prioritering är att säkra platsen och utföra de nödvändiga utredningarna på ett säkert sätt. I nuläget påverkas inte busstrafiken alls, men om avspärrningarna utökas eller flyttas kanske situationen förändras. Utredningen kommer att fokusera på att identifiera föremålet och fastställa eventuella kopplingar till brottslig verksamhet. Polisen kommer att kommunicera ytterligare information när den finns tillgänglig. Säkerheten för allmänheten är högsta prioritet och polisen uppmanar alla att vara uppmärksamma och följa anvisningarna från myndigheterna





