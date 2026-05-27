Stora Enso Skog satsar i Gästrikland med lokala virkesköpare

Tre lokala virkesköpare med stark skogsbakgrund erbjuder personlig service och hållbara lösningar för skogsägare i Gästrikland.

Stora Enso Skog gör en omfattande satsning i Gästrikland och har tre lokala virkesköpare som alla har vuxit upp i området och brinner för skogen och naturen.

Emma Prepula, Stephanie Skoglund och Jacob Blomqvist arbetar tillsammans för att erbjuda skogsägare i Gästrikland personlig service och rådgivning genom hela skogens livscykel. Emma Prepula, som började på Stora Enso Skog 2022, växte upp på en gård där hela familjen var engagerad i skogen. Efter gymnasiet studerade hon till skogsmästare och hennes passion för skogen har blivit en perfekt match med yrket som virkesköpare.

Hon fokuserar främst på området kring Ockelbo, medan Jacob Blomqvist, som växte upp på en gård i Finnböle och alltid varit intresserad av jakt, fiske och natur, inriktar sig på Gävle och Hofors. Stephanie Skoglund, som delar samma bakgrund, arbetar med Gävle och Sandviken. De tre kollegorna är överens om att friheten och ansvaret i rollen, samt möjligheten att vistas i skogen, är det bästa med jobbet.

Ingen dag är den andra lik, och efter de senaste stormarna har många skogsägare haft stora utmaningar, där Stora Enso Skog har varit ett viktigt stöd med sin expertis. Stora Enso Skog erbjuder ett brett spektrum av tjänster, inklusive skogsbruksplaner, avverkning, gallring, röjning och hjälp med planering av skogsbilvägar.

De lokala virkesköparna har djup kunskap om regionen och dess skogar, vilket gör att de snabbt kan vara på plats för att hjälpa kunder oavsett om de är aktiva eller passiva skogsägare. Vi arbetar tillsammans med våra kunder genom hela processen, från första röjning till slutavverkning och efterföljande föryngring, säger Emma Prepula. Det innebär att skogsägarna får snabb och personlig service när de behöver det.

Jacob Blomqvist betonar att ingen kunskap om skogen krävs för att kontakta dem: Vi ger råd och stöd som passar just deras skog och mål. Du behöver inte ha kunskap om din skog för att kontakta oss. Vi hjälper dig med alla åtgärder. Hållbarhet och långsiktighet är centralt för Stora Enso Skog, som har anor från 1288.

Genom att lyssna på skogsägares behov både nu och i framtiden kan bolaget erbjuda hållbara lösningar. I höst öppnar de ett nytt modernt kontor i Gävle, vilket ytterligare stärker deras närvaro i Gästrikland. För våra kunder innebär det inga förändringar, tvärtom hoppas vi kunna hjälpa ännu fler skogsägare framöver, säger Emma Prepula. Det nya kontoret är en del av satsningen på regionen och visar bolagets engagemang för lokal service.

En speciellt fördelaktig tjänst är möjligheten att fördela en virkesintäkt på upp till tio år med bra ränta på de innestående medlen. Detta upplägg hjälper skogsägaren att jämna ut skatteeffekten och planera kassaflödet för att matcha intäkter med investeringar på fastigheten, som röjningar. Betalplanen kan anpassas efter skogsägarens behov, med antingen jämna utbetalningar varje år eller större belopp vid färre tillfällen. Denna flexibilitet är en stor fördel för långsiktig skogsförvaltning.

Med lokala virkesköpare som förstår de unika förutsättningarna i Gästrikland blir servicen både effektiv och personlig. Denna text är en annons producerad av Bonnier News Brand Studio och inte av Gefle Dagblads redaktion.





