Stora konsumentorganisationer anmäler Tiktok, Meta och Google till EU:s och nationella tillsynsmyndigheterna för bedrägeripåhopp på plattformerna

30 europeiska konsumentorganisationer har anmält Tiktok, Meta och Google till EU-kommissionen och till PFOF:s nationella tillsynsmyndigheter. Inom ramen för en utvärdering av bluffannonser konstateras att en stor andel av annonserna kring snabba lån och metoder för snabba pengar utgör risk för konsumenter, en majoritet avvisades eller inte besvarades men drygt hälften togs bort. Organisationer som Sveriges Konsumenter hoppas på en extraöversyn i dessa frågor för att uppnå förtroende från konsumenterna.

Totalt 30 europeiska konsumentorganisationer, från 27 olika länder, anmäler Tiktok, Meta och Google till EU-kommissionen och till de nationella tillsynsmyndigheterna. Organisationenerna anser att plattformarna inte gör tillräckligt för att skydda konsumenter mot bedrägerier.

Bakgrunden till anmälan är en granskning av bluffannonser som gjordes från december 2025 till mars 2026. Vi har tittat på ungefär 900 misstänkta bluffannonser. Annonser har anmälts till plattformarnas egna funktioner. 27 procent av annonserna togs ner, men 52 procent av anmälningarna avvisades eller besvarades inte. Resterande påstods ha tagits bort.

Lejonparten av bluffannonserna handlar om möjlighet att ta snabba lån, ofta utan säkerhet, eller att tjäna pengar på ett snabbt och effektivt sätt. Vi tittade till exempel på en annons som granskades den 29 december 2025. I den stod det ”investera under 2025 och gå i pension 2026. ” På två dagar skulle man alltså kunna tjäna in hela sin pension.

Johanna Hållén hoppas att anmälningen ska leda till en grundläggande granskning från de nationella tillsynsmyndigheterna, i Sveriges fall Post- och telestyrelsen. Plattformarna ska följa DSA. Gör de inte det menar vi att EU-kommissionen måste utfärda böter.





