Stora polisinsats i Enskede med skott i samband med narkotikabrott

En normal polisinsats i Enskede har på fredagen rapporterats med grovt narkotikabrott. En tomhylsa ligger kvar på platsen där polisens insats pågick.

En stor polisinsats sades ha skett i Enskede , södra Stockholm, på fredagseftermiddagen efter misstankar om grovt narkotikabrott. Involvade polisen ska ha skjutit mot en bil i samband med insatsen.

En tomhylsa ligger kvar på platsen. Polisen uppger att det aldrig funnits någon fara för allmänheten under polisinsatsen. Ningen människa skadades under insatsen. Polisen uppger till SVT att ingen polisman har använt sitt tjänstevapen i det här ärendet.

De svarar dock inte på om någon annan avlossat vapen. Tullverkets presstalesperson Michaela Linderoth säger till SVT att hon inte har någon information om att det ska ha skett en skottlossning.

"Det jag vet är att vi har följt efter en bil i Enskede och det har resulterat i att ett par personer har gripits", säger hon till SVT. Klartecken





