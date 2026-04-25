Stora prisskillnader i Europa Cup – damerna får en bråkdel av herrfotbollens belöningar

Den första Europa Cup-turneringen för damfotboll blottlägger enorma skillnader i prispengar jämfört med herrfotbollen. Spelare och sportchefer kritiserar Uefas investeringar och efterlyser en förändring.

För första gången någonsin arrangeras en Europa Cup -turnering specifikt för damfotboll, en tävling som fungerar som en förberedelse och kvalificering inför Champions League. Trots detta historiska steg framåt, blottläggs en markant och oroväckande skillnad i prispengar mellan herr- och damfinalerna.

Vinnarna av herrarnas Europa League-final kan förvänta sig en belöning på omkring 65 miljoner svenska kronor, en summa som står i skarp kontrast till de cirka 860 000 kronor som väntar vinnarna av damfinalen. Denna enorma diskrepans väcker frågor om likvärdighet och investeringar i damfotbollen. Reaktionerna på prisskillnaden har inte låtit vänta på sig. Stina Lennartsson, spelare i Hammarby, uttrycker sin besvikelse och förvåning över de låga prispengarna.

Hon påpekar att det finns ekonomiska resurser tillgängliga och att en större summa hade varit rimlig. Häcken, som nyligen slog ut tyska Eintracht Frankfurt i semifinalen, har också upplevt de ekonomiska utmaningarna med att delta i turneringen, särskilt de betydande resekostnaderna. Christian Lundström, sportchef i Häcken, konstaterar att prispengarna från turneringen knappt täcker klubbens utgifter, men att de lyckats göra det med ett litet överskott.

Han understryker att den andel av Uefas intäkter som allokeras till damfotbollen är försumbar, mindre än en procent, vilket förklarar den stora skillnaden i prispengar jämfört med herrfotbollen. Lundström uttrycker dock en försiktig optimism och tror att investeringarna i damfotbollen kommer att öka i framtiden. Caroline Jönsson, en tidigare landslagslegend och nuvarande vice ordförande i spelarföreningen samt ledamot i Fifpro, betonar Uefas ansvar att utveckla både dam- och herrfotboll och att investera i sina produkter.

Hon kritiserar beslutet att fastställa så låga prissummor för damturneringen och menar att det inte återspeglar en seriös satsning på sporten. Jönsson framhåller vikten av politisk vilja för att förändra situationen, både på klubbnivå, där klubbar med både herr- och damlag bör samarbeta för att öka resurserna, och på Uefa-nivå, där en översyn av produktkatalogen och investeringsstrategin är nödvändig. Hon drar en parallell till företagsvärlden, där man ofta omfördelar investeringar för att maximera lönsamheten i olika produkter.

Att investera i damfotbollen är inte bara en fråga om rättvisa, utan också en strategisk affärsbeslut som kan leda till ökad popularitet, intäkter och långsiktig hållbarhet för sporten. Den nuvarande situationen riskerar att hämma damfotbollens utveckling och underminera de framsteg som gjorts för att främja jämställdhet inom sporten. Det är tydligt att det krävs ett paradigmskifte i hur Uefa ser på och investerar i damfotboll för att skapa en mer rättvis och hållbar framtid för sporten





sydsvenskan / 🏆 6. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Damfotboll Europa Cup Prispengar Uefa Jämställdhet Stina Lennartsson Caroline Jönsson Häcken Hammarby

United States Latest News, United States Headlines

