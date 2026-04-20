Storbrand i lägenhetshus i Hjärup – omfattande räddningsinsats under natten

En våldsam brand bröt ut i ett lägenhetshus i Hjärup på måndagskvällen. Elden spred sig till vinden och taket rasade in, men inga personskador har rapporterats efter att huset utrymts.

En omfattande och dramatisk brand utbröt under måndagskvällen i ett lägenhetshus beläget i Hjärup , vilket utlöste en massiv räddningsinsats som pågick under hela natten. Larmet inkom till räddningstjänsten efter att eldsvådan startat i en av bostäderna, för att därefter med en skrämmande hastighet sprida sig vidare upp mot takkonstruktionen och vinden. Vid 20.

45-tiden bekräftade Patric Nilsson, vakthavande befäl vid Räddningstjänsten Syd, att rökdykare hade skickats in i byggnaden för att lokalisera brandhärden och bedöma situationens allvar. Den intensiva värmeutvecklingen och rökutvecklingen gjorde arbetet extremt svårt för insatspersonalen som kämpade mot klockan för att förhindra en total förlust av byggnaden. Vid 21.40-tiden var läget fortfarande mycket kritiskt. Räddningstjänsten arbetade febrilt med att skapa brandgator och begränsa spridningen, både till närliggande lägenhetslängor i samma komplex och neråt i våningsplanen. Flera stationer deltog i arbetet och samarbetade för att få kontroll över flammorna som vid det laget hade fått ett rejält fäste i vindsutrymmet. Drygt en timme senare kunde man konstatera att risken för att branden skulle sprida sig till intilliggande byggnader var eliminerad, men skadorna på det drabbade huset var omfattande. Taket på vinden hade vid det laget rasat in, vilket försvårade det fortsatta släckningsarbetet och gjorde det omöjligt för brandmännen att röra sig säkert i de övre delarna av konstruktionen. Det stod snabbt klart att räddningstjänsten skulle behöva kvarstå på platsen under hela natten för eftersläckning och bevakning av glödbränder. Samtliga boende i lägenhetshuset utrymdes skyndsamt när larmet gick. Även om det initialt fanns viss oro för att personer kunde vara kvar, bekräftade Patric Nilsson att en person som tidigare setts på en balkong hade tagit sig ut på egen hand, och ingen person har rapporterats skadad i samband med händelsen. Två ambulanser fanns på plats som en säkerhetsåtgärd under en längre tid, men ingen behövde föras till sjukhus för vård. För de boende innebär händelsen en oviss framtid. Ingen har kunnat återvända till sina hem under natten, även om begränsade möjligheter har funnits att hämta ut vissa nödvändiga personliga tillhörigheter under kontrollerade former. Det är i skrivande stund oklart hur stora de permanenta skadorna på själva lägenheterna är, då vattenskador från släckningsarbetet sannolikt har tillkommit utöver de direkta brandskadorna på vinden





sydsvenskan / 🏆 6. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

