Storbritanniens premiärminister Keir Starmer uppger att landet kommer att trappa upp sina åtgärder för att hjälpa Ukraina under de kommande vintrarna. Landet kommer inom kort att rikta nya sanktioner mot Rysslands skuggflotta och fartyg som transporterar rysk flytande fossilgas.

Storbritannien s premiärminister Keir Starmer uppger att landet kommer att trappa upp sina åtgärder för att hjälpa Ukraina under de kommande vintrarna. Landet kommer inom kort att rikta nya sanktioner mot Ryssland s skuggflotta och fartyg som transporterar rysk flytande fossilgas .

En rysk drönare slog på måndagen ner i inhägnader på djurparken i Ukrainas näst största stad Charkiv, vilket orsakade stress hos andra djur och ledde till dödsfall bland kaniner. Drönaren träffade ett område som beskrivs som ett vivarium, där hundratals kaniner, marsvin, råttor och möss bor. Under måndagen dömdes två män i 20- och 25-årsåldern för tre mordbränder riktade mot Storbritanniens premiärminister Keir Starmer.

En av de tre bränderna skedde vid den bostad han bodde i innan han flyttade till Downing Street 10. Granskningen visar att den branden är en del av en omfattande kampanj av sabotage, provokationer och desinformation som kan kopplas till Ryssland. En 22-åring styrts av en 23-årig rysk diplomat som skolats i informationskrigsföring, och dessutom är son till en högt uppsatt tjänsteman.

Vidare har BBC funnit att ryska agenter drivit påverkningskampanjer på sociala medier med syfte att skapa splittring och rädsla i Storbritannien. I dag meddelande Ukrainas president att han tillsammans med USA:s president Trump och Frankrikes president Macron vill diskutera ett avslut till det fyraåriga kriget med Rysslands president Putin. Zelenskyj önskar att träffen ska ske på G7-mötet i Frankrike denna vecka.

USA bjöd in Ryssland till G7-mötet som ska starta senare i dag, men den ryske ledaren var inte villig att tala. Inför mötet prioriterar Ukrainas ledare att säkra fler luftförsvarssystem för att försvara landet mot ryska attacker. Minst fyra personer har dödats i ett ryskt anfall mot bostäder och det världsarvsklassade Petjerskaklostret i Kiev i natt. Taket på Uppstigningskatedralen står i lågor.

Kiev attackerades under natten mot söndagen i ett drönaranfall och invånarna ombads uppsöka skydd. Enligt stadens borgmästare Vitali Klitschko står flera byggnader i brand efter attackerna och minst en person ska ha skadats. Under söndagen har USA:s president Donald Trump talat med både Rysslands president Vladimir Putin och Ukrainas dito Volodymyr Zelenskyj. Trump och Zelenskyj ska ha diskuterat diplomati, krig och fredsförhandlingar i ett samtal som pågick i en dryg halvtimme.

Enligt den ryska presidentrådgivaren Yuri Ushakov sade Donald Trump i samtalet med Vladimir Putin att kriget i Ukraina måste få ett slut, och att han är villig att hjälpa till. Ushakov uppger också att Trumps nära medarbetare Steve Witkoff och Jared Kushner kommer resa till Ryssland snart. Brittiska Royal Marines och en polisiär specialenhet har med understöd av flygvapnet bordat det tidigare Kamerunflaggade fartyget Smyrtos i Engelska kanalen.

Premiärminister Keir Starmer skriver på X att det varit en lyckad operation som är ‘ännu ett slag mot Ryssland och påminner dem som försörjer Putins krig i Ukraina om att vi inte kommer att låta dem gömma sig’. Ryska skuggflottan är fartyg som Kreml via mer eller mindre snåriga ägarstrukturer använder för att leverera bränsle till olika köpare, i trots mot de sanktioner som omvärlden belagt det med.

Den uppskattas bestå av över 700 fartyg och frakta omkring 75 procent av Rysslands sanktionerade olja. President Donald Trump kommer att delta i en middag på tu man hand tillsammans med Frankrikes president Emmanuel Macron på slottet i Versailles efter G7-toppmötet på onsdag, enligt högt uppsatta källor från vardera sida till Politico. Värden Macron har en rad inplanerade möten, men inbjudan till Trump har hittills inte bekräftats.

Vid fjolårets toppmöte i Kanada lämnade Trump plötsligt middagen med anledning av att de då pågående attackerna mot Iran. Utöver Iran står Ukraina högst upp på årets G7 som är i franska Évian-les-Bains mellan den 15 och 17 juni. Ukrainas beskjutning har träffat en kemianläggning i Novomoskovsk i regionen Tula på natten mot lördag, enligt flera kanaler på Telegram. Ännu längre bort, cirka 80 mil från ukrainska gränsen, träffades också en oljedepå i Rybinsk i Jaroslav-regionen.

USA:s president Donald Trump kan komma att mötas enskilt med Ukrainas motsvarighet Volodymyr Zelenskyj vid sidan av det kommande G7-mötet i Frankrike nästa vecka. Det rapporterar Reuters med hänvisning till en högt uppsatt källa i den amerikanska regeringen





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