Storbritannien planerar att införa ett förbud för barn under 16 år att använda sociala medier. Premiärminister Keir Starmer säger att sociala medier gör det svårare för barn att göra sina läxor, läsa, leka med vänner och gå och lägga sig i tid.

Storbritannien vill stoppa barn under 16 år från att använda sociala medier . Regeringen säger att barnens sömn, skolarbete och vardag påverkas negativt. Storbritannien planerar att införa ett förbud som gör att barn under 16 år inte längre får använda sociala medier .

Premiärminister Keir Starmer säger att sociala medier gör det svårare för barn att göra sina läxor, läsa, leka med vänner och gå och lägga sig i tid. Han menar att många föräldrar kommer att välkomna förändringen och att han tycker synd om den här generationen. Förbudet ska börja gälla våren 2027. För att reglerna ska fungera vill regeringen att alla användare, även vuxna, ska kunna identifiera sig.

Det har väckt frågor om hur det påverkar den personliga integriteten. Flera andra länder planerar liknande regler. Australien införde sina krav 2025. Malaysia, Indonesien, Österrike, Spanien och Grekland har beslutat om nya regler som börjar gälla 2026.

Storbritannien följer efter 2027. I Sverige har regeringen föreslagit en 15-årsgräns från 2028, där sociala medier-företagen själva ska ansvara för att kontrollera användarnas ålder. Detta har lett till en debatt om huruvida sociala medier är en positiv eller negativ påverkan på barnets utveckling. Vissa menar att sociala medier ger barnen möjlighet att kommunicera med varandra och lära sig nya saker, medan andra menar att det leder till en för stor exponering för negativa intryck och en minskad fysisk aktivitet.

Detta är en av de mest kontroversiella frågorna i dagens samhälle och det är svårt att hitta en lösning som tillfredsställer alla parter. Storbritannien har dock bestämt sig för att ta ställning och införa ett förbud för barn under 16 år att använda sociala medier. Detta kommer att få stor påverkan på barnens utveckling och det är viktigt att övervaka hur detta förbud påverkar barnen och deras familjer.

Förbudet kommer att börja gälla våren 2027 och det är intressant att se hur detta kommer att påverka barnens utveckling i framtiden





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