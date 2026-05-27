Tanken på att Storbritannien skulle ansöka om att återvända till Europeiska unionen har länge betraktats som en dagdröm för de mest envisa anhängarna av att stanna i EU.

Men för första gången sedan folkomröstningen 2016 börjar frågan dyka upp i seriösa politiska sammanhang. Flera högt profilade politiker inom Labourpartiet testar nu idén internt, samtidigt som opinionsmätningar visar att en majoritet av britterna anser att Brexit var ett misstag. Ekonomiska analyser har.pekat på att Brexit har kostat Storbritannien 6-8 procentenheter i BNP-tillväxt, och handeln ligger omkring 15 procent lägre än om landet hade stannat i EU.

Relationen mellan EU och Storbritannien har sedan utträdet 2020 mest handlat om tekniska frågor: livsmedelsregler, tullprocedurer och andra detaljer som hanteras av tjänstemän. En ansökan om återinträde skulle däremot lyftas direkt till stats- och regeringscheferna. En brittisk återkomst skulle innebära att unionen skulle återfå en G7-ekonomi, en kärnvapenmakt och ett av Europas viktigaste finanscentrum. Det skulle stärka Europa i en värld där USA och Kina dominerar.

Samtidigt är det väl känt att Storbritannien var en motvillig medlem som ofta motsatte sig initiativ för djupare europeisk integration, skriver man. Formellt skulle Storbritannien behandlas som alla andra kandidatländer. I praktiken skulle processen bli både enklare och svårare. Reglerna har inte hunnit divergera särskilt mycket, vilket gör att förhandlingarna kan gå relativt snabbt.

Men flera medlemsländer kan kräva att britterna denna gång accepterar både euron och Schengen - åtminstone i teorin. Det största hindret är politiskt. EU skulle vilja se en bred brittisk samsyn innan processen ens inleds. Ingen vill riskera ett nytt utträde inom överskådlig framtid.

Först när både Labour och Konservativa partiet står bakom en återansökan blir frågan realistisk. Storbritanniens första ansökan om medlemskap 1961 tog tolv år att förverkliga och stoppades två gånger av Frankrike. Det historiska exemplet visar på complexity och långsiktig förhandlingsprocess. Samtidigt pågår andra viktiga diskussioner på den internationella scenen.

USA och Iran håller på att förhandla om ett nytt preliminärt avtal efter flera veckors intensiva samtal rundt Hormuzsundet. Trots tre månaders transportstopp i sundet har oljepriserna inte stigit i den omfattning som Analytiker befarade. Det skenbara lugnet bygger på krympande lager och tillfälliga nödlösningar. När de tar slut kan priset rusa.

I Amerika har trenden vänds; fler än någonsin överväger att utvandra från USA på grund av politisk polarisering och sociala frustationer. En 45-åring från San Diego, Von Bradley, berättar för CNBC att det är intressant att se hur många som överväger detta. I Europa har Ungerns nya regering under Péter Magyar signalerat att landet inte längre kommer att blockera EU-sanktioner mot den rysk-ortodoxe patriarken Kirill, en nära allierad till Vladimir Putin.

Regering är redo att låta EU sätta Kirill på sanktionslistan - något som Viktor Orbáns regering stoppade 2022 med hänvisning till religionsfrihet. På klimatfronten har närmare 60 länder samlats i den colombianska hamnstaden Santa Marta för att bilda en ny klimatallians, avsiktligt lämnande de stora oljeproducenterna utanför. Konferensen, som hölls den 28-29 april, arrangerades av Colombia och Nederländerna och går under namnet Coalition of the Willing. parallellt hotar EU med miljardböter mot Sverige relaterat till klimatmål





