Storkrig hotar efter ayatolla Khameneis död – osäkerhet kring fredssamtal

Efter att ayatolla Khamenei dödats i en attack har Iran inlett omfattande motattacker. Trots försök till fredssamtal i Pakistan råder total diplomatisk låsning mellan USA och Iran.

Läget i Mellanöstern har drastiskt eskalerat efter att USA och Israel genomfört en omfattande militär operation mot Iran, vilket resulterat i att landets högste ledare, ayatolla Khamenei, uppges ha dödats. Denna händelseutveckling har utlöst en våldsam kedjereaktion där den iranska regimen svarat med direkta motattacker mot israeliska mål samt koordinerade luftangrepp mot flera närliggande stater.

Regionen befinner sig nu i ett tillstånd av extrem ovisshet, där gränserna för vad som utgör krigföring och diplomati suddas ut i takt med att våldet sprider sig. SVT bevakar händelseförloppet löpande, och analytiker varnar för att vi kan stå inför den mest kritiska säkerhetspolitiska krisen på decennier. Samtidigt som de militära operationerna rasar, råder stor förvirring kring de fredsförhandlingar som var planerade att äga rum i Islamabad, Pakistan. Trots att Pakistans premiärminister Shehbaz Sharif har uttryckt tacksamhet över att USA:s president Donald Trump valt att förlänga den rådande vapenvilan, är utsikterna för en diplomatisk lösning dystra. Den iranska regimen har genom sina officiella kanaler, däribland nyhetsbyrån Tasnim, meddelat att man inte kommer att skicka någon delegation till Islamabad. Från iranskt håll framförs budskapet att landet vägrar förhandla under vad man beskriver som utpressning och militärt hot. Mahdi Mohammadi, en nära rådgivare till talmannen i det iranska parlamentet, har avfärdat Trumps förlängning av vapenvilan som en ren tidsvinnande manöver för att förbereda ytterligare angrepp. Samtidigt fortsätter USA sin omfattande blockad av iranska hamnar och Hormuzsundet, en handling som Iran klassificerar som ett brott mot internationell lag. Den ekonomiska oron sprider sig i takt med den militära konflikten. Handelsstatistiken från Asien visar på en volatil marknad där börser i Japan, Kina och Hongkong reagerar på osäkerheten i Mellanöstern. Risken för att Hormuzsundet stängs helt kvarstår, vilket skulle få förödande konsekvenser för den globala energiförsörjningen och världsekonomin. USA har även bordat iranska fartyg i Omanbukten, vilket lett till anklagelser om sjöröveri från Teheran. USA-experter som Jan Hallenberg menar att Donald Trumps spretiga kommunikationsstrategi, där han växlar mellan löften om vapenvila och hårda hot om blockader, skapar en destruktiv osäkerhet. Iranierna kräver tydlighet för att återvända till förhandlingsbordet, men hittills har de diplomatiska ansträngningarna förblivit resultatlösa. Situationen är fortsatt mycket flytande, och världssamfundet ser nu med stor oro på huruvida de militära eskaleringarna kommer att leda till ett fullskaligt regionalt storkrig eller om det fortfarande finns utrymme för en diplomatisk avveckling av krisen





