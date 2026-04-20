Storkrig i Mellanöstern: Ayatolla Khamenei dödad och diplomatisk kris råder

Efter att Irans högste ledare dödats i en gemensam operation av USA och Israel har en våldsam upptrappning skett. Samtidigt råder total förvirring kring framtida fredsförhandlingar i Islamabad.

Den geopolitiska situationen i Mellanöstern har nått en kritisk punkt efter att USA och Israel genomfört en omfattande militär operation mot Iran, vilken resulterat i den högste ledaren ayatolla Khameneis död. Detta har utlöst en våldsam kedjereaktion där den iranska regimen svarat med direkta motattacker mot Israel och en rad luftangrepp mot grannländer i regionen. Utvecklingen följs nu med stor oro av det internationella samfundet, och SVT bevakar situationen i en omfattande liverapportering.

Osäkerheten kring regionens framtida stabilitet är total. Samtidigt som striderna pågår pågår ett komplext diplomatiskt spel i kulisserna. Irans utrikesminister Abbas Araqchi har riktat skarp kritik mot Washington och beskrivit USA:s agerande som oförenligt med diplomatiska normer. Araqchi har under sina samtal med ryska och pakistanska företrädare understrukit att USA genom sina brott mot vapenvilan och motstridiga ståndpunkter försvårar alla försök till fred. Trots dessa hårda ord finns motstridiga uppgifter om huruvida Iran faktiskt kommer att sitta vid förhandlingsbordet i Pakistan. USA:s president Donald Trump har å sin sida uttryckt optimism på sociala medier och hävdar att ett framtida avtal med Iran kommer att vara av betydligt högre kvalitet än tidigare överenskommelser, även om det råder stor oklarhet kring när eller hur sådana förhandlingar ska kunna äga rum. I Islamabad har säkerhetsåtgärderna trappats upp kraftigt inför de eventuella samtalen. Regeringskvarteren i den så kallade röda zonen har isolerats och hotell har evakuerats, vilket vittnar om allvaret i situationen. Ryssland, genom sin talesperson Dimitrij Peskov, har uttryckt en stark förhoppning om att diplomatin ska segra över vapnen för att undvika ytterligare eskalering. Iran befinner sig dock i en intern brytningstid där president Masoud Pezeshkian betonar vikten av diplomati samtidigt som utrikesdepartementet officiellt meddelar att inga planer på nya samtal existerar. Det kärntekniska programmet och landets missilkapacitet förblir centrala stridspunkter, där Iran insisterar på att deras försvarsförmåga inte är förhandlingsbar. Med den tio dagar långa vapenvilan som löper ut på onsdag står Mellanöstern inför ett vägval som kan få oöverskådliga konsekvenser för världsfreden och den globala säkerhetsordningen. Alla inblandade parter verkar nu navigera i en dimma av desinformation, militära spänningar och desperata försök till deeskalering





