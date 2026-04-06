Stormen Dave härjar i Sverige: Omfattande skador och störningar under påskhelgen

Ovädret Dave orsakade omfattande skador och störningar över hela Sverige under påskhelgen. Kraftiga vindar ledde till nedfallna träd, elavbrott och trafikstörningar. Räddningstjänsten arbetade intensivt med att hantera konsekvenserna av stormen.

Under påskdagen drog stormen Dave in över stora delar av Sverige, vilket ledde till omfattande störningar och skador. SMHI utfärdade en orange varning och uppmanade allmänheten att undvika onödiga resor. Vindbyar på upp till 39.8 meter per sekund uppmättes på Måseskär, vilket resulterade i skador på infrastruktur och egendom. I Lysekil bröts flaggstänger av, parkbänkar blåste bort och gatubelysning skadades.

Räddningstjänsten runt om i landet arbetade intensivt med att hantera konsekvenserna av ovädret, inklusive nedfallna träd och lösa föremål. I Skåne fortsatte Trafikverket arbetet med att röja nedfallna träd, vilket orsakade trafikstörningar. Ett drygt 20 meter högt träd blockerade en väg utanför Landskrona, men tack vare snabbt ingripande av lokala lantbrukare kunde vägen snart öppnas igen. Flera privatpersoner drabbades direkt av stormens framfart. I Uddevalla rasade delar av fasaden på ett åttavåningshus, vilket skapade oro bland de boende. I Helsingborg orsakade stormen högt vattenstånd, vilket ledde till översvämningar av bryggor vid Fria bad.\Trafiken drabbades hårt av ovädret, med störningar på både tåg- och vägtrafiken. Sträckorna Stockholm-Göteborg och Göteborg-Malmö öppnade för trafik igen, men förseningar förekom på den förstnämnda. På sträckan mellan Göteborg och Karlstad rådde fortsatt totalstopp. SJ arbetade för att få iväg så många tåg som möjligt trots de svåra förhållandena. Elförsörjningen påverkades också, med tusentals abonnenter utan ström. Vid 16-tiden var cirka 9 000 abonnenter utan el, men ett antal hade fått tillbaka strömmen. Svenska Kraftnät förväntade sig att majoriteten skulle få elen tillbaka under måndagen, men inte alla. Räddningstjänsten hanterade ett stort antal larm om nedfallna träd och lösa föremål i hela Skåne. Det handlade om allt från träd som blockerade vägar till lösa takplåtar och plank. I Partille kommun rasade en hel husfasad ner mot en gångväg, vilket ledde till avspärrningar och eftersökningar. Polisen knackade dörr i området för att säkerställa att ingen person saknades.\Stormen orsakade också anmärkningsvärda händelser, som när en uteservering vid Feskekörka i Göteborg slet sig från sin plats och drev iväg. Uteserveringen, som normalt ligger vid vattnet, hamnade på andra sidan kanalen. Även om serveringen inte skadades, krävdes åtgärder för att återställa den till sin ursprungliga position. SMHI:s gula varning för kuling togs bort klockan 19.00 på kvällen, vilket indikerade en avmattning av vindstyrkan. I Höör blåste ett garagetak av, och räddningstjänsten arbetade med att säkra taket. Sammanfattningsvis var stormen Dave en kraftfull händelse som orsakade omfattande skador och störningar över stora delar av Sverige. Räddningstjänsten och andra myndigheter arbetade intensivt för att hantera situationen och minimera konsekvenserna för allmänheten. SVT:s rapportering fokuserade på saklighet och opartiskhet, med målet att ge en korrekt och relevant bild av händelseförloppet och dess konsekvenser





