Stormen Dave orsakar omfattande störningar och påverkar landet

Kraftiga vindar och strömavbrott präglar påskhelgen. Flera delar av Sverige är drabbade av stormen Dave, med trafikstörningar, översvämningar och inställda färjeturer som följd. Räddningstjänsten är hårt belastad och uppmanar till försiktighet.

Viktigt meddelande till allmänheten utfärdat i nordvästra Oskarshamn, Kalmar län. Ett omfattande strömavbrott har lett till störningar i telenätet, vilket påverkar kommunikationen i området. Räddningstjänsten uppmanar boende i det drabbade området att söka hjälp vid brandstationen i Kristdala om de behöver larma vid en nödsituation. Information om läget kan även erhållas via Sveriges Radio P4 Kalmar.

Parallellt med strömavbrotten fortsätter stormen Dave att härja över landet, med en orange varning utfärdad av SMHI. Myndigheten avråder starkt från onödiga resor och uppmanar allmänheten att vidta försiktighetsåtgärder. SVT:s direktrapportering följer utvecklingen av ovädret noggrant.\Stormen Dave har orsakat omfattande problem runt om i landet. I Uddevalla har ett område översvämmats, vilket resulterade i att en bilförare behövde räddas från sitt fordon. Trafikolyckor har inträffat på vägarna, inklusive en lastbilsolycka på E6 i Ängelholm som ledde till avstängning av vägen i norrgående riktning. Hundratusentals hushåll har drabbats av strömavbrott, med cirka 31 000 kunder utan el. Svenska kraftnät rapporterar att strömavbrotten främst har drabbat västra och södra Sverige, och att reparationer kan fördröjas på grund av de kraftiga vindarna och mörkret. Vattenfall rapporterar också om omfattande störningar, vilket påverkar tusentals kunder i ett område som sträcker sig från Göteborg och Strömstad till Linköping och Norrköping. Gotlandsfärjan tvingades vända nära Oskarshamn på grund av de extrema vindförhållandena.\Räddningstjänsten i Storgöteborg har ett ansträngt läge och hanterar ett stort antal väderrelaterade incidenter. Många insatser pågår, inklusive arbete med nedfallna träd, lösa föremål och bränder. Trots det ansträngda läget har inga allvarliga personskador rapporterats. Destination Gotland har ställt in färjetrafiken från Oskarshamn till Visby på grund av det hårda vädret. Även om stormen visat sitt allvar, finns det de som trotsat vädret, som cyklisten som gav sig ut mellan Linköping och Norrköping. SVT:s nyhetsredaktion fortsätter att rapportera om läget med fokus på saklighet och opartiskhet. I akuta nyhetslägen prioriteras att förmedla vad som är känt, med tydlighet om vad som ännu inte är bekräftat





svtnyheter / 🏆 23. in SE Vi har sammanfattat den här nyheten så att du kan läsa den snabbt. Om du är intresserad av nyheterna kan du läsa hela texten här. Läs mer:

Storm Strömavbrott Trafik Räddningstjänsten Väder

Sverige Senaste nytt, Sverige Rubriker

