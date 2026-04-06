Stormen Dave: SVT rapporterar om oväder och dess konsekvenser

Följ de senaste uppdateringarna om stormen Dave, med trafikläget, väderprognoser och rapporter från drabbade områden. Se bilder och läs om konsekvenserna av ovädret.

SVT rapporterar direkt efter stormen Dave . Följ Trafikverket för senaste nytt om trafikläget och meteorolog Nils Holmqvist med uppdaterade prognoser. Påskdagen bjöd på rejält o väder då den brittiska stormen Dave svepte in över stora delar av landet. SMHI utfärdade en orange varning och uppmanade allmänheten att undvika onödiga resor. SVT:s direktrapportering gav kontinuerliga uppdateringar om läget. Flygtrafiken, enligt Swedavia, var åter i gång men med vissa störningar under dagen.

Räddningstjänsten i Östergötland upplevde en intensiv natt med omkring 170 larm. Vakthavande befäl Christian Lind uttryckte att de inte hade upplevt något liknande sedan stormen Gudrun. Prioriteringar gjordes för att hantera de mest akuta situationerna. \I Skåne ledde hårda vindar till översvämningar, med en gul varning utfärdad av SMHI för Öresundskusten. Översvämningar observerades bland annat i Malmö och Helsingborg. Hallands räddningstjänst rapporterade om träd som fallit över mindre vägar. Vid 13-tiden blockerade ett träd väg 850 vid Knäred, och på väg 150 vid Mossjön orsakade ett träd stor påverkan, med prognoser om återöppning först vid klockan 16. Även på väg 980 vid Älvsåker var ett körfält avstängt. Utanför Ysby arbetade räddningstjänsten med att röja bort träd som blockerade vägen. Johan Wallin från räddningstjänsten noterade att även om mindre vägar påverkades av nedfallna träd, verkade de större vägarna vara relativt fria. I Uddevalla rasade en del av fasaden på ett åttavåningshus vid 15-tiden. Boende, Anton Jannesson, fångade händelsen på bild och beskrev ljudet som en bomb. \Stormen orsakade även andra incidenter, som att MaryAnns hönshus i Björkvik utanför Katrineholm välte och flög flera meter. Västkusten drabbades särskilt hårt, och tittare delade bilder från Åstol i Tjörns kommun. I Lillån i Örebro blockerade ett träd vägen, vilket fick bilister att kliva ur sina bilar för att hjälpas åt att flytta det. Tågtrafiken mellan Hyllie i Malmö och Svedala stoppades, och det fanns ingen prognos för när trafiken skulle återupptas. SVT:s nyhetsrapportering strävar efter saklighet och opartiskhet. Rapporteringen baseras på sanna och relevanta fakta. Vid akuta nyhetslägen kan det vara utmanande att bekräfta alla uppgifter, och då rapporteras vad som är känt och vad som ännu inte är bekräftat





