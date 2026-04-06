Stormens Öga: Politikens och ekonomins personliga berättelser

I veckans avsnitt av Stormens Öga möts lyssnarna av en rad fascinerande berättelser från landets politiska elit och konstvärlden. Magdalena Andersson delar med sig av personliga erfarenheter som format hennes syn på ekonomi, medan Elisabeth Thand Ringqvist, Daniel Helldén och Simona Mohamsson ger sina perspektiv på ekonomiska frågor och politiska prioriteringar. Avsnittet avslutas med en djupdykning i konstnären Charlotte Gyllenhammars liv och karriär.

Socialdemokraterna s partiledare Magdalena Andersson delar med sig av en personlig anekdot om en sliten portfölj hon tog med sig på sin första dag på Handelshögskolan. Hon reflekterar över hur denna enkla accessoar, tillsammans med sina morföräldrars värderingar, har format hennes syn på ekonomi och dess betydelse i livet.

I veckans avsnitt av Stormens Öga får lyssnarna ta del av dessa insikter, som erbjuder en unik inblick i hur personliga erfarenheter kan prägla en politisk ledares ekonomiska perspektiv. Diskussionen sträcker sig bortom enbart ekonomiska teorier och berör även personliga investeringar och deras inverkan. Magdalena Andersson delar även med sig av sina tankar kring vad som kan betraktas som dåliga investeringar, såsom Nobelklänningar, och hur en till synes förlustbringande affär, som en skruttig bil, paradoxalt nog kan visa sig vara den bästa investeringen på lång sikt, då den kan lära ut värdefulla lärdomar. Avsnittet bjuder på en spännande resa genom Magdalena Anderssons ekonomiska världsbild. \Elisabeth Thand Ringqvist, Centerpartiets partiledare, berättar om sin första valkampanj och hur hennes fars entreprenörskap har präglat hennes syn på ekonomin. Hon beskriver de verktyg Centerpartiet vill använda för att stärka den svenska ekonomin och delar med sig av den bästa investeringen hon gjort i sitt yrkesliv. Diskussionen om Centerpartiets ekonomiska vision ger lyssnarna en fördjupad förståelse för partiets prioriteringar och strategier. Daniel Helldén, som växte upp med en mamma som var Sveriges första kvinnliga chefsjurist på Handelsbanken, berättar om sin uppväxt präglad av samtal om vikten av investeringar och innovation. Nu engagerar han sig i sin första valrörelse och lyfter fram vikten av stora satsningar på järnväg och grön omställning. Hans erfarenheter och värderingar ger en unik vinkel på den ekonomiska debatten. Simona Mohamsson, Liberalernas partiledare, berättar om sin formativa upplevelse som tonåring med en glasskiosk. Hon beskriver hur denna erfarenhet präglat hennes syn på ekonomin och vikten av entreprenörskap. I avsnittet pekar hon ut en möjlig vänstersväng och Nooshi Dadgostar som finansminister som det största hotet för svensk ekonomi. Hon lyfter även fram Liberalernas viktigaste vallöften, såsom ökade satsningar på utbildning, utfasning av vinstdrivande friskolor, lägre skatter på både arbete och kapital, samt införandet av euro i Sverige. \I säsongsavslutningen av Stormens Öga möter Karin Grundberg Wolodarski konstnären Charlotte Gyllenhammar. Hon berättar om sin resa in på den kungliga Konsthögskolan Mejan och hur det blev ett kvitto på att hon var på rätt väg i livet. Gyllenhammar reflekterar över konsten att hålla sig trogen sin vision, och hur hon ständigt behöver omvärdera och återställa sin fokus för att förbli en konstnär. Avsnittet bjuder på en inspirerande berättelse om konstnärligt skapande och vikten av självreflektion. Dessutom kommenterar Frida Wallnor och PM Nilsson intervjun i podden Wallnor & PM, där de diskuterar intervjuns innehåll. Observera att avsnittet spelades in innan Liberalerna ändrade sin inställning till att låta Sverigedemokraterna sitta i regeringen. Denna information ger lyssnarna en djupare förståelse för de olika politiska perspektiven och hur de formar den ekonomiska debatten i Sverige. Avsnittet erbjuder en blandning av personliga berättelser, ekonomiska analyser och politiska visioner, vilket ger lyssnarna en bred och informativ upplevelse





