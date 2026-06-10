Störningar hos Tele2, elfel i pendeltågen och internationella händelser samlar rubrikerna i veckan

Tele2 har åtgärdat ett tekniskt fel som drabbat företagskunder, samtidigt som elfel i Solna‑Sollentuna stoppar tågtrafiken, en spårkollision i Kalmar, politiska rystelser i Colombia och tekniska problem med Googles AI. Dessutom har SMHI korrigerat regnprognoser och en sällsynt gråhaj sålts på Göteborgs fiskeauktion.

Tele2 har under början av veckan drabbats av ett allvarligt tekniskt fel som lett till omfattande störningar för ett antal företagskunder. På grund av problemet har flera kunder förlorat möjligheten att både ringa och ta emot samtal, vilket har orsakat betydande affärsstörningar.

Pressansvarig Elsa Ankarcrona har uttryckt företagets djupa beklagande och förklarat att felet nu är åtgärdat, men att några få kunder fortfarande lider av efterdyningar. Det har därför inrättats ett särskilt tekniskt team som arbetar dygnet runt för att återställa full funktionalitet så snabbt som möjligt. Samtidigt har flera andra händelser satt press på den svenska infrastrukturen och allmänheten.

Ett allvarligt elfel på en sträcka mellan Solna och Sollentuna har stoppat pendeltågen, Arlanda Express och fjärrtågen norrut, vilket har lett till inställda avgångar och omfattande förseningar. Trafikverket har ännu ingen exakt tidsram för när problemet kan vara löst och uppmanar resenärer att följa de senaste uppdateringarna på respektive operatörers webbplatser. I Kalmar inträffade dessutom en trafikolycka där en person på en elsparkcykel krockade med en personbil, vilket krävde närvaro av ambulans, räddningstjänst och polis.

Skadorna är ännu inte fastställda, men händelsen belyser den ökande risken i blandade trafiksituationer. Andra nyheter som har väckt uppmärksamhet innefattar en rad internationella och nationella incidenter. Den colombianska presidenten Gustav Petro har avsattes tillfälligt av representanthusets utrednings- och anklagelsekommitté på grund av påstått otillbörligt politiskt engagemang på sociala medier, med beslutet gällande fram till den 21 juni. Googles AI-verktyg Gemini har också drabbats av tekniska problem, vilket har lett till rapporterade störningar av hundratals användare via Downdetector.

På väderfronten har SMHI korrigerat sina regnprognoser efter att publikens missförstånd kring prognosprocentsatserna för Kalmar och andra regioner orsakade förvirring. Slutligen rapporteras en ny våg av våldsamma attacker från Israel i södra Libanon med minst tolv döda, samt en sällsynt gråhaj såldes på Göteborgs fiskeauktion för 70 kronor per kilo efter en tioårig frånvaro från svenska vatten





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