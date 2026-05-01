Storstädning efter Valborg i Uppsala – tonvis med skräp

Efter Valborgsmässoafton krävs en omfattande städinsats i Ekonomikumparken och Observatorieparken i Uppsala. Tonvis med skräp ska plockas upp och polisen sammanfattar firandet som lugnt.

Axel Wallinder konstaterar att arbetet med att städa efter Valborg sfirandet inte är det mest spännande han har ägnat sig åt, men att det är ett nödvändigt arbete.

Efter Valborgsmässoafton förvandlas Ekonomikumparken i Uppsala regelbundet till en plats täckt av skräp, och årets firande var tyvärr inget undantag. En stark lukt av gammal skumpa blandas med doften av diverse avfall när SVT Uppsala besöker parken tidigt på fredagsmorgonen. Izabella Varhos, som deltar i städningen, uttrycker en viss lättnad över att det verkar vara något mindre skräp än vanligt, men påpekar att städgruppen också anlände lite senare i år.

Förra årets städkampanj efter Valborg resulterade i bortforsling av närmare 1 500 kilo skräp från Ekonomikumparken och Observatorieparken, enligt Destination Uppsala. Den slutgiltiga siffran för årets skräpmängd är ännu inte fastställd, men det förväntas bli en betydande mängd även detta år. Polisen sammanfattar årets Valborgsfirande i Uppsala som lugnt och utan några allvarliga incidenter som krävde ingripande. Magnus Klarin, presstalesperson vid polisregion Mitt, betonar att målet var att skapa en folkfest, och att detta mål uppnåddes.

Han tillägger att Uppsala verkar ha undgått den typ av stökigheter som rapporterades från andra delar av landet. Trots den stora mängden människor som samlades för att fira, lyckades polisen upprätthålla ordningen och säkerheten. Detta är ett resultat av noggrann planering och ett starkt samarbete mellan polisen och andra berörda parter. Det är viktigt att notera att Valborg är en tradition som många uppskattar, och polisen strävar efter att skapa en trygg och säker miljö för alla deltagare.

Den positiva sammanfattningen från polisen är ett tecken på att arbetet har gett resultat. Det är också värt att nämna att polisen hade en synlig närvaro i parkerna under hela kvällen och natten, vilket bidrog till att avskräcka potentiella ordningsstörningar. Städningen av Ekonomikumparken och Observatorieparken är en omfattande uppgift som kräver stora resurser och engagemang från många volontärer och personal från Uppsala kommun.

Skräpet består av allt från plastförpackningar och glasflaskor till engångsgrillar och annat avfall som lämnats kvar efter firandet. Det är en tråkig syn att se hur en vacker park kan förvandlas till en soptipp efter en enda kväll, men det är också en påminnelse om vikten av att ta ansvar för sin egen skräp och att respektera miljön. Destination Uppsala arbetar aktivt med att informera besökare om vikten av att hålla rent och att använda de uppsatta soptunnorna.

De samarbetar också med olika organisationer för att genomföra städinsatser och för att öka medvetenheten om miljöfrågor. Förutom den direkta städningen är det också viktigt att förebygga att skräp hamnar i parkerna. Detta kan göras genom att begränsa försäljningen av engångsprodukter och genom att uppmuntra besökare att ta med sig sina egna återanvändbara förpackningar och behållare. Det är en gemensam ansträngning som krävs för att hålla Uppsala rent och vackert.

SVT:s nyhetsrapportering strävar efter saklighet och opartiskhet, och publicerar endast sann och relevant information. I akuta situationer, när alla fakta ännu inte är bekräftade, redovisas det som är känt och det som ännu är okänt





svt / 🏆 37. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Valborg Uppsala Ekonomikumparken Observatorieparken Skräp

United States Latest News, United States Headlines

