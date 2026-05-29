Stort brandutbrott på E18 i Örebro stoppar båda körbanor

En bil har tagit eld i närheten av trafikplats Ekersvägen på E18, vilket har lett till att både söder- och norrgående körbanor stoppas. Polisen utreder orsaken och räddningstjänsten släcker elden medan trafiken leds om.

En allvarlig brand har brutit ut på motorvägen E18 i Örebro , precis vid trafikplatsen Ekersvägen, och har orsakat stora störningar i trafiken. Polis ens larm mottogs klockan 19.16, då en förare uppgav att hans fordon hade tagit eld och var helt övertänt.

Föraren lämnade snabbt bilen och lyckades ta sig i säkerhet innan räddningstjänsten anlände. Brandkåren släckte snabbt elden, men rökutvecklingen har gjort det nödvändigt att stoppa trafiken i båda riktningarna. På den södergående körbanan är trafiken helt avstängd, medan den norrgående körbanan kan komma att stängas av om rökutvecklingen förvärras. Polisen har avspärrat omgivningen och omdirigerat fordon till alternativa vägar, vilket har lett till köer på både E20 och lokala vägar i närheten.

Räddningstjänsten har också undersökt andra incidenter i området samma kväll, bland annat ett larm om fyra kor som hade fallit ner i ett träsk söder om Kisa. De kunde rädda djuren utan att behöva större insatser, men händelsen påmindes om att räddningstjänsten ofta måste hantera en rad olika nödsituationer samtidigt som trafiksäkerheten hotas av oväntade incidenter.



Polisens utredning har påbörjats och de söker nu efter orsakerna till branden.

Enligt preliminary rapporter kan en teknisk defekt i fordonet ha utlöst en snabb brandutveckling, men myndigheterna har ännu inte uteslutit andra faktorer såsom yttre påverkningar eller mänskligt fel. Föraren har förklarat att han märkte en stark lukt av bränd plast kort innan branden startade, och att han sedan snabbt lämnade bilen för att undvika skador.

Räddningstjänsten har också valt att genomföra en omfattande kontroll av vägen för att säkerställa att ingen farlig substans har läckt ut i omgivningen, vilket kan ha påverkat både luftkvaliteten och trafiksäkerheten i området. Förortens invånare har blivit uppmanade att hålla sig borta från olycksplatsen och att följa de omdirigeringsvägar som polisen har anvisat.



Samtidigt fortsätter myndigheter och trafikoperatörer att övervaka situationen noggrant.

Om den norrgående körbanan blir tvungen att stängas, kan detta medföra ytterligare längre restider för pendlare och transporter i regionen. Statens vägverk har berett en temporär lösning med extra skyltning och trafikkontroller för att minimera störningarna. Dessutom har man förstärkt närvaron av polis och räddningstjänst för att snabbt kunna svara på eventuella nya händelser. Denna incident visar återigen hur viktigt det är med snabba insatser och samordning mellan olika myndigheter när olyckor inträffar på viktiga trafikleder.

Målet är att så snart som möjligt återställa normal trafik och att förhindra liknande händelser i framtiden genom förbättrad fordonssäkerhet och ökad medvetenhet bland förare





