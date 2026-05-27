Stort prisuppgång för kedjehus i Höllviken - nya ägare betalar 7,8 miljoner

Nya ägare köper kedjehus på Enviksvägen 20 i Höllviken för 7,8 miljoner, bara 15 månader efter att föregångaren köpte för 4,8 miljoner. 40 hus har sålts inom en kilometer på ett år, med priser som varierar kraftigt.

I Höllviken har en ny fastighetsförsäljning ägt rum på Enviksvägen 20 där Ulf Tomas och Cristina Monica Anelli, 61 och 58 år, blivit nya ägare.

Försäljningen slutfördes i maj 2026 med ett pris på 7 800 000 kronor för kedjehuset med en boyta på 121 kvadratmeter. Det är värt att notera att den tidigare ägaren köpte samma fastighet för bara 4 800 000 kronor i april 2024, vilket representerar en betydande värdeökning på drygt 62 procent på mindre än två år. Detta speglar den pågående uppgången på bostadsmarknaden i området.

För bara några veckor sedan såldes ett annat hus på Västra Häggviksvägen 6, ett 176 kvadratmeter stort hus som gick för 6 050 000 kronor, vilket visar en stabil afterfråga även för större bostäder i närheten. Under de senaste tolv månaderna har 40 hus sålts inom en kilometer av Enviksvägen 20. Bland dessa var det dyraste huset beläget på Limavägen 12C som såldes för 13 895 000 kronor, vilket understryker det bredda prisspektrum som finns i området.

Samtidigt har 212 bostäder totalt sålts i postorten Höllviken under samma period, med ett genomsnittligt pris per kvadratmeter på 83 215 kronor. På kommunnivå visar statistik att medelpriset per kvadratmeter i Vellinge kommun ligger på 56 648 kronor, vilket är betydligt högre än snittet för hela Skåne län som är 31 838 kronor per kvadratmeter.

Prisutvecklingen har varit positiv med en ökning på 3,0 procent för hela länet under det senaste året, medan Vellinge kommun själv noterade en 1 procents ökning. Det har alltså skett en snabb prisökning i hela regionen. Ytterligare exempel på höga försäljningar i området inkluderar Södra Ljunghusvägen 16 som såldes för 43 000 000 kronor och Kinells Väg 11 för 31 500 000 kronor. Dessa transaktioner indikerar en mycket aktiv och premiumpriserad del av bostadsmarknaden i södra Skåne





