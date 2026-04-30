Stort städarbete efter Valborgsfirandet i Lund – tonvis med skräp

Efter en välbesökt Valborgsfest i Lunds Stadsparken pågår nu ett omfattande städarbete. Tusentals besökare lämnade efter sig stora mängder skräp, och 76 personer arbetar för att återställa parken till sitt ursprungliga skick.

Efter en intensiv siste april-fest i Lund s Stadsparken , där mellan 25 000 och 30 000 personer deltog, pågår nu ett omfattande städarbete. Redan klockan 04 på morgonen var arbetsledaren Mattias Petersson på plats, och han var inte ensam.

Många festdeltagare rörde sig fortfarande i parken, trötta men glada efter firandet. Städningen involverar 76 personer som arbetar med både städning och andra uppgifter i parken. Kommunen har tillhandahållit en stor mängd avfallshanteringsbehållare, inklusive containrar för källsortering, restavfall, metall och återvinning av brassestolar, samt ett stort antal sopkärl i olika storlekar. Förra årets siffra för restavfall låg på 4,5 ton, jämfört med 3,5 ton året innan.

Årets siffra är ännu inte fastställd, men frågan är om mängden kan minskas. Utöver det vanliga skräpet som filtar, brassestolar och mobiler, hittas även mer oväntade föremål som badpooler och till och med ett pass. Städarbetet beskrivs som en årlig höjdpunkt för många av de inblandade, som Haysam Hamki, som ser fram emot dagen för musiken och den glada stämningen.

Samtidigt påpekar flera besökare, som Amy Amartey och Elin Conradson, att det är svårt att undvika kaos med så många människor, men att det vore önskvärt att besökarna tog mer ansvar för sitt skräp. Elin och Elenor Lindstedt, som har firat Valborg i parken i tjugo år, konstaterar att de är bland de få kvar från sitt gamla kompisgäng.

Kommunen har i år ökat antalet pappmuggar som delas ut, från 25 000 till 30 000, i ett försök att minska mängden skräp. Man har också försökt undvika användningen av lövblåsar för att minska dammbildningen. Flera personer passar på att samla burkar för pantning, vilket ger en extra inkomst för familjen. Städningen är en stor operation som kräver noggrann planering och samordning.

Linnea Lotsengård ser till att allt är i ordning inför kvällens valborgsfirande, med fokus på att rensa gräsmattan och förbereda valborgsbålet. Hammam Awadelkarim, Haysam Hamki och Omar Alomar har arbetat med städningen under siste april-firandet i fyra år i rad och räknar upp en lång lista med föremål de hittar, inklusive kondomer, stolar, ryggsäckar, kläder, flaskor, hattar, mat och köksredskap. Trots den stora mängden skräp beskriver Mattias Petersson stämningen som positiv, med varmt och soligt väder och glada människor.

Linnea Lotsengård beskriver dagen som lugn. Kommunen fortsätter att arbeta för att förbättra städningen och minska mängden avfall, men det krävs ett gemensamt ansvar från både kommunen och besökarna för att hålla parken ren och fin





