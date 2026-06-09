Stort utbrott i Kongo: 550 bekräftade fall och 101 dödsfall

Bekräftade fall av ett utbrott i östra Kongo har nått 550, med 101 dödsfall och 19 tillfrisknade. Utbrottet, centrerat i Ituri, har spridit sig även till Uganda. Myndigheter satsar på kontaktspårning och gränskontroller för att stoppa spridningen. Internationell hjälp är på väg, men brister i sjukvården försvårar situationen.

Enligt senaste uppgifter har totalt 550 fall av smittade bekräftats, varav 101 har lett till dödsfall och 19 har tillfrisknat. Utbrott et är centrerat till provinsen Ituri i östra Kongo , men fall har också rapporterats i grannlandet Uganda .

Utbrottet har väckt stort globalt intresse på grund av dess omfattning och spridningsrisk. Hälsovårdsmyndigheter i båda länderna arbetar intensivt med kontaktspårning och isoleringsåtgärder för att begränsa ytterligare smitta. Situationen är särskilt oroväckande i områden med begränsad tillgång till sjukvård. Samtidigt pågår en internationell insats för att stödja lokala myndigheter med medicinska förråd och experthjälp.

Utbrottet har också väckt politisk debatt om全球 Hälsa och gränsöverskridande samarbete. Trots pågående insatser fortsätter smittan att spridas, och experter varna för att utbrottet kan bli långvarigt om inte åtgärderna intensifieras. Det finns också oro för att otillräcklig rapportering kan dölja ett större verkligt antal fall





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