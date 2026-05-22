Strålsnack: Stor strömavbrott som påverkade över 11 000 kunder i Sotenäs kommun.

Ett stort strömavbrott inträffade i Sotenäs kommun på fredag morgon. Över 11 000 kunder var inledningsvis påverkade enligt Ellevio. Nedan följer vad som hände, vem som var med och vad de gjorde.

Ett stort strömavbrott har drabbat Sotenäs kommun i Bohuslän . Över 11 000 kunder var inledningsvis påverkade enligt Ellevio . Ett stort strömavbrott inträffade i Sotenäs kommun under fredagsmorgonen.

Enligt Ellevios avbrottskarta var inledningsvis 11 462 kunder påverkade. — Det är svårt att säga om det är exakt alla i kommunen, men 12 000 kunder är i alla fall en väldigt stor del, säger Jesper Liveröd, presschef på Ellevio, inledningsvis. Enligt Jesper Liveröd har de inte en riktig bild över vad som har skett. — Det vi kan konstatera är att det har blivit ett fel i överföringen av intilliggande elnät som ägs av Vattenfall, säger han.

I samband med avbrottet larmades räddningstjänsten till ett ställverk i Tossene öster om Hunnebostrand. — Det är någon säkring som har brustit så det var rökutveckling så vi håller på att vädra ut röken, säger Maria Berntsson på räddningstjänsten. Efter inledningsvis ingen prognos på när strömmen skulle vara tillbaka meddelade Vattenfall att man ännu inte var klar med besiktningen av ställverket i Tossene där orsaken till avbrottet identifierats.

— Vi gör en besiktning av anläggningen och tittar på vad som har hänt, vilka delar som är berörda, hur mår de andra delarna och så. Samtidigt jobbar vi parallellt för att inte tappa fart med till exempel elverk, inventera reservmaterial och kolla på möjligheten att skarva kablar, säger Linda Larsson, communicatör på Vattenfall eldistribution. Vattenfall hade inledningsvis ingen prognos på när strömmen skulle vara tillbaka, men enligt en preliminär prognos är satt till klockan 21.00





GoteborgsPosten / 🏆 45. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Strålsnack Strålsnack Sotenäs Kommun Bohuslän Strålsnack Strålsnack Elevio Ellevio Vattenfall Elnät Elevio Elnetz Strålsnack Elnät Strålsnack Elnät Strålsnack Elevio Strålsnack Strålsnack Strålsnack Strålsnack Strålsnack Strålsnack Elevio Strålsnack Elevio Ställverk Vattenfall Bevakning Strålsnack Strålsnack Restvärde Sweden Sotenäs Elevio

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DN: Natomöte med 200 journalister ger stor säkerhetsapparat och många delar att kolla påDN rapporterar om Natomötet i Helsingborg som pågår med hög säkerhet. Polisen har olika insatser för att verksamheten ska fungera smidigt, som rikesökningar med hundar, flygfri restriktioner och användning av drönare. Helsingborgs stad och Natos generalsekreterare leds mötet.

Read more »

Stor insats när trapphus i Stockholm brannDet har brunnit i ett trapphus i ett flerfamiljshus på Telefonplan, uppger polisen.

Read more »

Massivt strömavbrott i Sotenäs – tusentals utan strömPå fredagen inträffade ett elavbrott i Sotenäs. Enligt Elnätsbolaget Ellevio är över 10 000 elkunder berörda, och först i eftermiddag väntas alla ha fått strömmen tillbaka.

Read more »

Stort strömavbrott i Sotenäs kommun: 12 000 kunder berörda, fel på överföringssystem, räddningstjänst till ställverk, fixas under dagenEtt stort strömavbrott har inträffat i Sotenäs kommun, enligt Ellevios avbrottskarta är 11 462 kunder påverkade. Räddningstjänsten larmades till ett ställverk i Tossene, någon säkring har brustit. Enligt Ellevios presschef och Vattenfalls pressjour tussen felet i en brytare, fixas under dagen. Stållinjen med artiklar om liknande händelser.

Read more »