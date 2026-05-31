Strand Larsen inför derbyt: 'Vi ska slå lillebror'

Jörgen Strand Larsen retades med Sverige på presskonferensen inför träningsmatchen och menade att Norge både ska vinna match och gå längre i VM.

Inför träningsmatch en mellan Norge och Sverige på Ullevål i Oslo var stämningen på norsk sida långt ifrån återhållsam. Under presskonferensen dagen före matchen satte Crystal Palace-anfallaren Jörgen Strand Larsen sig på podiet och gjorde ingen hemlighet av vad han tyckte om motståndet.

Med ett ironiskt leende sa han: Sverige ska väl vinna VM? Så det blir tufft för oss... Men det är ett derby mot Sverige och det blir väldigt kul. Det har jag aldrig spelat på A-nivå.

Men vi är på hemmaplan när vi spelar matchen, vi ska självklart vinna och vi ska längre än Sverige i VM, det är det inget tvivel om. Vi ser fram emot matchen imorgon. Ullevål kommer bli knökfullt. Han betonade att även om det är en träningsmatch så är det en prestigefylld drabbning mellan två rivaler som står inför varsitt VM-slutspel.

För Norges del innebär derbyt den enda träningsmatchen på hemmaplan inför mästerskapet i USA, och laget ser det som ett viktigt test av form och moral. Strand Larsen var tydlig med att laget inte tänker hålla igen, men med VM i åtanke kommer det inte att bli några överdrivna tacklingar. Han förklarade: Jag hoppas att det blir en intensiv match, jag räknar med att i ett derby mellan Norge och Sverige kommer att smälla ganska bra.

Vi är redo för det men vi ska inte kasta oss in i några tacklingar och riskera ett VM. Uttalandet speglar den balansgång som spelare ofta står inför: att visa rivalitet och vinnarskalle samtidigt som man inte vill riskera skador eller avstängningar inför det stora mästerskapet. Strand Larsen fortsatte med att retfullt kommentera Sveriges väg till VM.

Han erkände att han inte hade koll på att Sverige kunde ta sig till VM trots ett svagt gruppspel och blev överraskad över att det fanns en ytterligare chans genom playoff. Därför var han även överraskad över det svenska självförtroendet. Man måste ha mer än två poäng i gruppen för att gå vidare i varje fall, skämtade han, men tillade sedan mer allvarligt: Jag skojar lite bara.

Jag är inte så intresserad av vad Sverige gör, vi ska fokusera på oss själva. Vi har en väldigt tuff grupp i VM, vi är i VM för första gången på länge så vi glädjer oss väldigt mycket. Matchen imorgon blir kul men vi skiter i vad Sverige gör egentligen. Detta visar på en typisk derbyretorik, där man både hånar motståndaren och samtidigt försöker avdramatisera betydelsen av deras prestationer.

När frågan om vilka sporter Sverige är bättre på just nu kom upp, var Strand Larsen snabb med att referera till det pågående hockey-VM där Norge nyligen tagit en historisk seger över Tre Kronor med 3-2. Han lät antyda att även om Sverige traditionellt varit starka i vinteridrotter, så har Norge nu visat att de kan mäta sig.

För fotbollslandslaget gäller det att leva upp till de höga förväntningarna inför VM-slutspelet, och en seger mot Sverige skulle vara ett perfekt sätt att bygga självförtroende. Norge-Sverige spelas måndag 1 juni klockan 19.00, och med utsålda läktare och heta känslor i luften är det en match som lovar underhållning och rivalitet på hög nivå





