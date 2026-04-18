Strandvägen i Stockholm befriar sig från bilar – blir grönska och konst

Stockholm omvandlar Strandvägskajen från bilparkeringar till en grönskande mötesplats med konst. Beslutet möter kritik från oppositionen som menar att det underminerar parkeringslöftet och ignorerar boendes behov.

Stockholm s innerstad genomgår en markant transformation där gång- och cykeltrafiken ökar stadigt samtidigt som bilägandet når en 25-årig bottennotering. Denna förändring i resvanor kräver en anpassning av hur stadens gator utformas och används, menar Stockholm s trafikborgarråd Lars Strömgren (Miljöpartiet).

Som ett konkret steg i denna riktning har bilarna på den exklusiva Strandvägskajen på Östermalm nu fått ge vika. Från och med sommaren kommer de tidigare parkeringsplatserna längs denna anrika sträcka att ersättas med attraktiva sociala ytor, inklusive parkbänkar, lummig grönska och konstinstallationer. Denna omvandling innebär att över 100 parkeringsplatser försvinner från ett av stadens mest uppskattade promenadstråk.

Lars Strömgren betonar att den nuvarande situationen, där bilparkeringar dominerar en av stadens mest populära kajer, inte längre är hållbar. Han lyfter fram att det finns omkring 30 000 parkeringsplatser på gatorna i innerstaden och att nästan alla gator längs Strandvägskajen traditionellt sett har erbjudit parkering. Dock har en justering av parkeringsavgifterna lett till att andelen lediga parkeringsplatser i området nästan tredubblats. Detta faktum gör det allt svårare att motivera att kajen fortsätter att vara upptagen av bilar. 'När vi ser en sådan minskad beläggning är det svårt att försvara att en av Stockholms populäraste kajer ska vara fylld av bilar,' konstaterar Strömgren.

De nya sociala ytorna och den tillförda grönskan utgör nu en välkommen förändring för såväl boende som besökare.

Beslutet att ta bort parkeringsplatserna har dock inte mottagits odelat positivt. Dennis Wedin (Moderaterna), som utmanar Lars Strömgren som trafikborgarråd inför det kommande valet, uttrycker en viss skepsis. Även om Wedin sympatiserar med ambitionen att skapa mer utrymme för rekreation, motsätter han sig principen att parkeringsplatser ska försvinna. Han menar att stadens resonemang kring borttagandet av dessa specifika platser är bristfälligt.

Wedin pekar på att beläggningsgraden för parkeringar vid Strandvägskajen sjönk från 95 till 87 procent efter att avgifterna höjdes, vilket fortfarande ligger över stadens mål för tillgänglig parkering (som är högst 85 procent lediga platser). 'Först höjer man avgifterna för att det ska bli fler lediga parkeringsplatser och när beläggningsgraden faktiskt minskar då använder man det som argument för att ta bort parkeringsplatserna,' kritiserar Wedin. Moderaternas egen vision, som de kallar parkeringslöftet, syftar till att skapa fler parkeringsplatser genom effektivare ytanvändning, med en princip om att varje borttagen parkering ska ersättas av en ny. Wedin förespråkar metoder som vinkelparkering för att optimera utrymmet.

På tal om trädalléer och Moderaternas idéer om parkeringslösningar, menar Strömgren att Moderaternas förslag riskerar att minska utrymmet för träd och ersätta det med asfalt, vilket han beskriver som 'politik som är både miljöskadlig och människofientlig'.

Strandvägskajen är inte det enda området i Stockholm som genomgår en omställning för att prioritera annat än bilkörning. Sommargågatorna som infördes på Södermalm, särskilt i kvarteren kring Nytorget, har redan visat sig vara populära initiativ för att skapa mer liv och rörelse utan biltrafik. I år utökas dessutom detta koncept med en ny sträcka på Östgötagatan, mellan Åsögatan och Skånegatan, som också kommer att förvandlas till en tillfällig sommargågata. Dessa satsningar speglar en bredare trend i staden att omfördela offentliga ytor till förmån för fotgängare, cyklister och en ökad livskvalitet i stadsmiljön.

Framtiden för Stockholms gator verkar alltmer präglas av en minskad bilism och en ökad satsning på grönskande och tillgängliga offentliga rum, även om debatten om balansen mellan dessa ambitioner och behovet av parkering fortsätter att pågå.

Denna utveckling vid Strandvägskajen är mer än bara ett estetiskt lyft; det är en del av en större vision för Stockholm som en stad där människor snarare än bilar ska ha företräde. Genom att aktivt minska bilens närvaro i centrala stadsmiljöer hoppas man kunna skapa en mer hållbar, hälsosam och trivsam stad för alla invånare. Beslutet att ersätta över hundra parkeringsplatser med grönska och sociala ytor är ett tydligt tecken på att stadens politiska ledning prioriterar dessa mål. Samtidigt är det viktigt att lyssna på kritiken och säkerställa att lösningarna inte skapar nya problem, som exempelvis bristande tillgänglighet för de som är beroende av bil eller en ökad belastning på andra områden. Dialogen mellan stadens ledning och oppositionen, såväl som med stadens invånare, blir avgörande för hur Stockholms stadsmiljö utvecklas framöver





