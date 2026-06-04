Strängare fängelsestraff för majoriteten av Gantofta‑ligans medlemmar

Polisen lade ner en stor cannabisfabrik i Gantofta. Åtta av tolv dömda får förlängda straff, tre frikänns. Hovrätten menar att brottet var synnerligen grovt.

En omfattande polisaktion i december 2024 ledde till att en stor gömd narkotikaanläggning i Gantofta , norr om Helsingborg, lades ner. I den nästan femtio‑rumsliga lokalen, som hade fungerat som bas för en organiserad liga under flera år, hittades plantor och färdigskördad cannabis motsvarande ett ton.

Detta bekräftade myndigheternas misstankar om att en sofistikerad odlings- och distributionskedja hade verkat i området. Enligt åklagare Per‑Axel Rosén Beck var liga­medlemmarna mycket noggranna med att dölja sina spår, men de gjorde flera slarviga misstag - bland annat att lämna kvar ett snabbmatskvitto i en skog efter en cannabisdumpning. Kvittot kunde spåras till en beställning av en hamburgare, vilket förde polisen närmare de skyldiga och var en av de avgörande ledtrådar som avslöjade hela verksamheten.

I den efterföljande huvudprocessen i Helsingborgs tingsrätt dömdes tolv personer till fängelse mellan ett och knappt åtta år för bland annat synnerligen grovt narkotikabrott. På grund av de omfattande bevisen ansåg domstolen att de hade handlat i en organiserad liga som utgjorde ett allvarligt hot mot samhället. Domen överklagades och idag har hovrätten över Skåne och Blekinge meddelat sina beslut: åtta av de tidigare dömda får sina straff förlängda, medan tre personer frikänns på grund av otillräcklig bevisning.

Hovrätten menar att brottets allvar och den enorma omfattningen av odlingen förtjänar ett högre straffvärde än vad tingsrätten fastslagde. De mest betydande förändringarna i påföljderna rör ledarna för den kriminella gruppen. Den man i trettiotalet som styrde ligan fick sitt straff höjt från sju år och sju månader till sju år och nio månader. Hans närmaste medhjälpare, som tidigare hade dömts till sex år och sju månader, får nu sju år och tre månader.

Två personer som tidigare dömts för medhjälp till grovt narkotikabrott har frikänts, liksom en tredje som dömts för narkotikabrott, då hovrätten fann att bevisningen inte var tillräckligt stark. Detta fall belyser både hur viktigt noggrann bevisning är i komplexa narkotikabrottmål och hur rättsväsendet kan anpassa straffen när nya fakta och juridiska bedömningar framkommer. SVT:s nyheter fortsätter att rapportera sakligt och opartiskt, med fokus på att ge publiken sanningsenlig och relevant information, även när fakta ännu inte är helt klarlagda





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Cannabis Gantofta Fängelsestraff Organiserad Brottslighet Hovrätt

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