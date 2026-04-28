Strängare regler inför VM och andra nyheter från världen

Fotbollsvärlden inför strängare regler inför VM, medan USA utfärdar pass med Donald Trumps porträtt. Samtidigt granskas ABC:s sändningstillstånd, och SOK röstar ned en motion om internationella regler för friidrott. Börserna i New York tappar på grund av oro för AI-kurvan, och Laura Dern ersätter Helena Bonham Carter i 'The White Lotus'. En knölval engagerar Tyskland, medan Mårder misstänks för insiderbrott i Sverige. Musiken till 'Svärtan' skrivs av Jonas Wikstrand, och kung Charles inleder en talan med orden 'Det är en stor ära'.

Fotbollsvärlden inför strängare regler inför VM. Spelare som håller för munnen under samtal med motståndare riskerar nu att få rött kort och utvisning. Beslutet, som fattades under ett extrainsatt möte i Vancouver, Kanada, syftar till att förebygga skandaler liknande dem som har skakat fotbollens värld i Europa och Afrika under den här säsongen.

Internationella fotbollsförbundet, FIFA, har tillsammans med International Football Association Board (Ifab) godkänt dessa regeländringar specifikt för VM. Ifab är den organisation som bestämmer över fotbollens regler globalt. Denna åtgärd är en del av en bredare strategi för att säkerställa en respektfull och fair spelkultur under turneringen. I USA, där landet firar 250 år av självständighet, har det rapporterats om en begränsad upplaga av pass med ett stort porträtt av Donald Trump.

Vita huset har inte avslöjat hur många pass som kommer att utfärdas med detta design. Samtidigt fortsätter spänningarna mellan president Trump och pratshowvärden Jimmy Kimmel. USA:s kommunikationsmyndighet, FCC, har inlett en omfattande granskning av ABC:s sändningstillstånd, vilket omfattar mer än 200 lokala stationer. Granskningen fokuserar på ABC:s mångfalds- och inkluderingspolicy, men tajmningen har väckt frågor, särskilt efter att Trump krävde att Kimmel skulle få sparken på grund av ett kontroversiellt skämt.

I Sverige har Sveriges olympiska kommitté, SOK, röstat ned en motion om att låta de internationella kraven gälla för friidrott. Istället kommer SOK:s egna regler att fortsätta att gälla, vilket innebär att idrottare måste bedömas ha kapacitet att nå en topp 12-placering för att få ta plats i OS-truppen. På ekonomifronten har börserna i New York upplevt en nedgång på grund av oro för krigsfrossa och hack i AI-kurvan.

S&P 500-index tappade 0,5 procent, medan tekniktunga Nasdaq minskade med 0,9 procent och Dow Jones industriindex förlorade 0,1 procent. Investerare är oroade över uppgifter om missade försäljnings- och användarmål hos AI-bolaget Open AI. I underhållningsvärlden har Oscarsvinnaren Laura Dern fått packa väskorna och bege sig till Frankrike för att delta i inspelningen av den fjärde säsongen av den hyllade dramakomediserien 'The White Lotus'. Detta efter att Helena Bonham Carter hoppat av produktionen en vecka in i inspelningen.

Produktionsbolaget HBO har förklarat att rollfiguren som skapades för Bonham Carter inte passade in på inspelningsplatsen. I naturen har en knölval, som fått namnet 'Timmy', engagerat Tyskland sedan den strandade på en sandbank nära Lübeck i slutet av mars. Trots flera räddningsinsatser har valen fortsatt att fastna på nya sandbankar, och dess hälsotillstånd har förvärrats. Nu har 'Timmy' transporterats till en specialbyggd pråm med ett vattenfyllt lastrum och planeras att släppas ut i Nordsjön.

I Sverige har Mårder, som är misstänkt för fyra fall av grovt insiderbrott, blivit anklagad för att ha förmått en annan person att handla med insiderinformation. Mårder var styrelsemedlem i börsbolaget Raysearch fram till förra veckan, och misstankarna gäller handel under perioden 2024-2026. I kultursfären har musiken till den kommande SVT-serien 'Svärtan' skrivits av kompositören Jonas Wikstrand, som även skrev musiken till 'Whiskey on the rocks'.

'Svärtan' är en coming of age-thriller baserad på John Ajvide Lindqvists roman 'Sommaren 1985' och utspelar sig i Stockholms skärgård under Live Aid-sommaren 1985. Kung Charles inledde nyligen en talan med orden 'Det är en stor ära', vilket markerade en betydelsefull händelse inom det brittiska kungahuset





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Libanon: Många dödade i israeliska attacker – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Read more »

Källor: Iran har gett USA nytt förslagIran har via medlarlandet Pakistan lagt fram ett nytt förslag till överenskommelse med USA för att återöppna Hormuzsundet, rapporterar Axios med hänvisning till källor.Samtidigt planerar Irans utrikesminister att möta president Vladimir Putin i Ryssland för samtal om kriget.

Read more »

– Fartyg attackerat av USAUSA militär uppger att den genomfört en attack mot ett fartyg som påstås ha transporterat narkotika i Stilla havet.

Read more »

Spänning och våld präglar Trumps USA inför mellanårsvalUSA under Donald Trumps ledning kännetecknas av en förändrad politik, både inom och utanför landets gränser. Konflikter med Iran och Venezuela, tullar och en hårdare ton mot allierade är några exempel. Samtidigt pågår protester mot gränspolisen ICE och ett mordförsök mot presidenten har nyligen inträffat, vilket Vita huset skyller på politisk demonisering. Inför mellanårsvalet är läget spänt.

Read more »

Fotbollsvärlden i rörelse: Stones lämnar City, Mbappés skada och VM-finalbiljetter för miljonerEn omfattande sammanfattning av de senaste händelserna inom internationell fotboll, inklusive spelarövergångar, skador, kontroverser och nedflyttningar.

Read more »

Kung Charles talar till USA:s kongress – och andra nyheterDen brittiske kungen Charles landade i USA och förbereder sig för ett tal inför den amerikanska kongressen. Dessutom rapporteras om domar, politiska beslut, sportnyheter och en rättegång mellan techmiljardärer.

Read more »