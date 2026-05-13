Strategier för hållbar tillväxt i en utmanande marknad

Johan Snällfot från Lynxeye förklarar hur företag kan nå sina tillväxtmål genom att optimera kundinsikter, rensa i produktportföljen och förenkla varumärkesstrukturen.

Många svenska företag befinner sig just nu i en utmanande situation där tillväxt målen är satta men vägen dit har blivit betydligt svårare. I en tid präglad av försiktiga kunder och pressade marginaler tvingas ledningsgrupper att navigera med extrem precision.

Johan Snällfot, som är senior tillväxtexpert och Head of Product på Lynxeye, betonar att företag i det här läget inte har råd att experimentera vilt eller sprida sina resurser för tunt över för många olika projekt. Istället bör fokus ligga på beprövade och strategiska grepp som kan ge snabba och mätbara resultat.

De ledare som lyckas är sällan de som tar stora risker, utan snarare de som gör smarta, datadrivna val och optimerar sina befintliga processer för att skapa maximalt värde för slutkunden. Ett av de mest kritiska områdena att se över är den aktuella kundbilden. Marknaden förändras ständigt, och det som var en drivkraft för köpbeslut för bara ett år eller två sedan kan idag vara helt irrelevant.

Snällfot observerar att många företag blir paralyserade av en rädsla att förlora gamla kundsegment, vilket gör att de missar nya tillväxtmöjligheter. För att bryta detta mönster krävs en ärlig analys av vilka behov som är mest akuta just nu och vilka värden som faktiskt får kunder att byta leverantör eller investera i en ny produkt. Ett konkret exempel är ett svenskt bilmärke som lyckades vända sin trend genom att sluta tävla enbart på teknisk prestanda.

Istället identifierade de ett behov av subtil lyx anpassad för vardagen, vilket öppnade dörren till ett helt nytt globalt segment och ledde till en fördubbling av försäljningen. Vidare är portföljens skärpa avgörande för framgången. I en högkonjunktur kan ett företag ofta överleva med otydliga eller överlastade erbjudanden, men i en svag marknad blir dessa brister omedelbart synliga. När ett erbjudande blir för generiskt eller komplext tappar kunden förståelsen för varför just detta företag är det bästa valet.

Det krävs därför mod från ledningen att rensa i portföljen och ställa tuffa frågor om vilka produkter som faktiskt driver efterfrågan och vilka som bara dränerar resurser utan att bidra till tillväxten. Ett exempel på lyckad portföljutveckling är digitala bankutmanare som inte nöjer sig med basprodukter, utan skapar komplementära tjänster, såsom investerarforum, vilket skapar ett ekosystem av värde som attraherar miljontals användare. En annan vanlig flaskhals är intern komplexitet som reflekteras i företagets externa kommunikation.

Ofta byggs organisationer upp organiskt över tid, vilket resulterar i varumärkesstrukturer som fungerar för den interna administrationen men som är obegripliga för kunden. Kunden bryr sig inte om hur koncernstrukturen ser ut eller hur många olika affärsområden som är involverade i en produkt. Det som betyder något är att nyttan är tydlig och hyperrelevant. Att våga satsa på ett nytt, renodlat varumärke kan därför vara den utlösande faktorn som gör att en stark produkt når sin fulla potential.

Detta gäller särskilt företag som vill bredda sin verksamhet, till exempel genom att gå från en renodlad B2C-modell till att även erbjuda lösningar för B2B-marknaden. Slutligen handlar tillväxt om att ständigt förbättra kundupplevelsen, där modern teknik som AI spelar en allt större roll. Det handlar inte om att implementera AI bara för teknikens skull, utan om att använda det för att skapa faktiskt värde för både nya och befintliga kunder.

Genom att personifiera upplevelsen och effektivisera interaktionen kan företag skapa en lojalitet som är svår för konkurrenter att kopiera. När alla dessa delar – en aktuell kundbild, en vass portfölj, en tydlig struktur och en förstklassig kundupplevelse – samverkar, skapas en robust motor för tillväxt som kan stå emot även de tuffaste ekonomiska stormarna





