Strategier för stärkt resiliens i kritisk infrastruktur

Ramboll presenterar en modell i tre steg för att öka motståndskraften hos kommuner och bolag i ett alltmer osäkert omvärldsläge med fokus på samverkan och praktisk testning.

I dagens komplexa omvärld står många svenska kommuner och företag inför en enorm utmaning när det gäller att säkra sin beredskap. Det handlar sällan om ett enskilt direktiv som skapar svårigheter, utan snarare om den samlade mängden krav som ställs på verksamheterna.

Ett tydligt exempel är EU:s CER-direktiv, vilket har lagts ovanpå en redan pressad situation där cyberhot, extremväder och störningar i globala leveranskedjor blivit vardagsmat. För ledningsgrupper innebär detta att frågor om resiliens och motståndskraft nu har flyttat från periferin till att bli centrala punkter på dagordningen.

Karin Palmblad, som är senior resiliensexpert på Ramboll, konstaterar att många organisationer inom samhällsviktiga sektorer som energi, vatten och transport vill göra mer för att stärka sin position, men de kämpar ofta med frågan om var man ska börja i arbetet. En viktig insikt som Ramboll lyfter fram är att motståndskraft inte enbart handlar om att skriva krisplaner eller genomföra årliga övningar. För att nå en verklig robusthet måste perspektivet flyttas tidigare i processen.

När kritisk infrastruktur projekteras och byggs finns det en unik möjlighet att integrera redundans och säkerhetslösningar redan från ritbordet. Genom att väga in driftbehov, tekniska beroenden och reservlösningar i ett tidigt skede kan man skapa anläggningar som inte bara fungerar under normala omständigheter, utan som även behåller sin funktionalitet när störningar väl inträffar. Det handlar om att bygga in stabilitet i själva fundamentet av verksamheten snarare än att försöka lösa problemen i efterhand.

För de verksamheter som redan är i drift tillämpar Ramboll en strukturerad modell i tre steg för att öka beredskapen. Det första steget fokuserar på en omfattande kartläggning av befintliga funktioner, system, leverantörer och samarbeten. Det är viktigt att förstå att de flesta organisationer inte behöver börja från noll; det finns ofta mycket kompetens och fungerande rutiner på plats för den dagliga driften.

Utmaningen ligger i att analysera hur dessa resurser kan ställas om för att fungera även under extrema förhållanden, såsom vid en omfattande kris eller ett krigstillstånd. Genom att identifiera kritiska beroenden och sårbarheter skapas en stabil grund för det fortsatta arbetet. Det andra steget innebär en förflyttning från lägesbild till konkret handlingsplan. Här handlar det om att prioritera vad som är mest bråttom och att tydliggöra ansvarsfördelningen.

Det kan handla om allt från att utbilda personalen i nya rutiner till att etablera eller bekräfta strategiska relationer med andra aktörer. I detta skede blir samverkan en absolut nödvändighet, särskilt för mindre verksamheter som saknar resurser att bygga upp all beredskap på egen hand. Att lära känna sina partners och förstå var man kan stötta varandra är avgörande för att skapa ett kollektivt försvar mot störningar. Det sista och kanske viktigaste steget är att pröva teorierna i praktiken.

Ett avtal med en leverantör eller en teoretisk lagerplan garanterar inte att verksamheten är förberedd. Det är först genom praktiska övningar som det blir tydligt vem som faktiskt fattar besluten, hur kommunikationen flyter och vilka system som måste prioriteras för att hålla samhället igång. Karin Palmblad betonar vikten av att våga utmana den administrativa bördan; ordning och reda är viktigt, men för mycket byråkrati kan paradoxalt nog hindra den faktiska motståndskraften.

Tillsynen bör därför utvecklas till ett samarbete snarare än en ren kontrollfunktion. Slutligen är det viktigt att inse att prioriteringarna skiftar beroende på typen av hot. Vid cyberattacker ligger fokus på snabb incidentrapportering och utbildning, medan extremväder kräver effektiva kommunikationskanaler till allmänheten. För ledningsgrupper som känner sig överväldigade är rekommendationen att börja med en enkel krisövning.

Erfarenheten visar att sådana övningar sällan ses som slöseri med tid, utan snarare som en ögonöppnare som visar värdet av att vara förberedd och viljan att investera mer i organisationens resiliens





