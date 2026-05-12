Strategisk kris i Mellanöstern: Trump och Netanyahu i gungning

En djupanalys av det misslyckade försöket att neutralisera den iranska regimen och de geopolitiska konsekvenserna för USA, Israel och regionens ekonomier.

Donald Trump och Benjamin Netanyahu upprätthåller en intensiv kommunikation genom regelbundna telefonsamtal, men bakom kulisserna döljer sig en växande oro och strategisk osäkerhet. De två ledarna gick in i sitt samarbete med visionära mål om att fundamentalt förändra maktbalansen i Mellanöstern , vilket i sin tur skulle stärka deras politiska positioner på hemmaplan.

Nu, flera månader senare, ser verkligheten betydligt mörkare ut. Den iranska regimen sitter säkert vid makten trots omfattande påtryckningar, och de ambitiösa krigsmålen framstår som alltmer ouppnåeliga. Denna situation ställer båda ledarna inför en svår utmaning: hur ska de sälja in ett projekt som framstår som illa genomtänkt till sina väljare och medborgare? Trump, som nu verkar vara ytterst ovillig att eskalera konflikten ytterligare, kämpar med en svår balansgång där varje tecken på otålighet tolkas som svaghet av Teheran.

Iran å sin sida vägrar kategoriskt att kompromissa kring sina mest centrala strategiska intressen, inklusive missilprogrammet, stödet till libanesiska Hizbollah och det kontroversiella kärnvapenprogrammet. Det enda Teheran är villigt att diskutera på detta stadium är ett omedelbart slut på stridigheterna och en fullständig öppning av Hormuz-sundet, vilket skapar en djup klyfta mellan USA:s och Israels prioriteringar. En av de mest kritiska punkterna i denna spänning är hanteringen av Irans höganrikade uran.

Netanyahu hade fått uttryckliga löften om att USA skulle säkerställa att uranet avlägsnades och att landets atomanläggningar förstördes. Men i takt med att tiden går har Trumps retorik blivit mer diffus och luddig. Han talar nu om satellitövervakning och generella löften om att inte tillåta kärnvapen, snarare än konkreta åtgärder för destruktion. För Netanyahu är detta ett alarmerande varsel om att Trump kan tänka backa från det som varit Israels primära mål med hela operationen.

Om det iranska kärnvapenprogrammet överlever denna period av instabilitet skulle det innebära en politisk katastrof för Netanyahu, särskilt med tanke på den kommande valkampanjen under hösten. Denna desperation blev tydlig under hans nyliga intervju i programmet '60 minutes', där han nästan vädjande påminnade om de löften som givits. Han underströk att kriget i hans ögon inte är över och att markoperationer kan bli nödvändiga för att uppnå verklig säkerhet.

Netanyahu tvingas nu navigera försiktigt; han vill pressa USA att fortsätta kampen tills den islamiska republiken faller, men han kan inte framstå som den som dikterar amerikansk utrikespolitik, då Trump redan attackeras från olika politiska håll för att vara för tillmötesgående mot Israel. Samtidigt som den politiska strategin vacklar, är de materiella konsekvenserna i regionen förödande.

Irans ekonomi, försvar och industri ligger i ruiner efter de intensiva anfallen, men paradoxalt nog framstår regimen som mer sammansvetsad och stabil än före konflikten. De civila offren, som var många i början av året, har i stor utsträckning glömts bort av det internationella samfundet, och Trumps tidigare löften till det iranska folket om att 'Hjälp är på väg!

' framstår nu som ett dåligt skämt. Regimen har lyckats rida ut stormen trots att de utsatts för världens mest avancerade flygvapen. Genom att använda destabilisering av grannländer och blockering av strategiska vattenvägar har Irans ledare faktiskt skaffat sig nya förhandlingskort. Detta har skapat en situation som är raka motsatsen till vad Trump och Netanyahu ursprungligen planerade.

Istället för att befria regionens USA-allierade stater från det kroniska hotet från Teheran, har kriget skapat osäkerhet kring energiexporten. Särskilt drabbade är Saudiarabien och Förenade Arabemiraten, vars ambitiösa planer på att ställa om sina ekonomier från oljeberoende till turism och kapitalmarknader har kastats i gungning. Investeringar och turism kräver stabilitet, och i en zon präglad av krig och hot om eskalering tvekar både kapitalet och resenärerna.

Det historiska projektet riskerar därmed att lämna efter sig en region som är mer instabil och ekonomiskt sårbar än när processen inleddes





