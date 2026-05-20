Strategiske møde i Skåne og i Østresteuropa

Oresund og Fehmarn Belt er i denne uge i fokus for store møder i Skåne og Østdanmark, og møder, der retter blikket ud mod Norden, Europa og Nato. På det ene møde diskuteres militært samarbejde med udsigt over Öresund. På det andet blev der under tirsdagen talt om en dansk industrieløsning, der kunne spare milliarder og mindske byggtiden for en tunnel mellem Helsingborg og Helsingør. Regeringens beslutning om at afholde Sveriges første store Natomøde i Helsingborg er begrundet i byens strategiske placering ved Öresund.

Öresund och Fehmarn Bält står denna vecka i centrum för stora möten i Skåne och Östdanmark. Möten som riktar perspektivet utåt mot Norden, Europa och Nato.

Vid det ena kommer det att diskuteras militärt samarbete med utsikt över Öresund. Vid det andra talades det under tisdagen om en dansk industriell lösning som skulle kunna spara miljardbelopp och korta byggtiden för en tunnel mellan Helsingborg och Helsingör. Regeringens beslut att förlägga Sveriges första stora Natomöte till Helsingborg har motiverats med stadens strategiska läge vid Öresund. Här finns också en koppling till frågor om resiliens, militär mobilitet och robustare transportvägar.

Är det fler än jag som då kommer att tänka på en HH-tunnel?utrikesministrarna möts i Helsingborg kan de blicka ut mot norra Europas motsvarighet till Hormuzsundet.



Öresund, och inte minst passagen mellan Helsingborg och Helsingör, har under århundraden varit nyckeln till rikedom och makt men också stått i centrum för krig och konflikter. Från 1420-talet tog Danmark under mer än 400 år ut Öresundstull av fartyg som passerade sundet. Först genom Öresundstraktaten 1857 etablerades fri sjöfart utan avgifter och lotskrav.

Några dagar före Natomötet bjöd det statliga danska infrastrukturbolaget Sund & Bælt in till ett möte i Rødbyhavn om bygget av Fehmarn Bält-tunneln. Projektet är omkring två år försenat och till en början öppnas bara motorvägen, medan järnvägen dröjer på grund av förseningar i Tyskland.



Intressant var att Sund & Bælts vd Mikkel Hemmingsen berättade om vad det innebär att tunnelfabriken i Rødbyhavn ska permanentas.

Redan innan Fehmarn Bält-tunneln invigts räknar han med att börja producera tunnelelement till Köpenhamns planerade östliga ringväg. Danmark är därmed på väg att skapa en industriell produktion av tunnelelement där samma fabrik kan användas till flera projekt i stället för att varje projekt gör en egen miljardinvestering i en ny fabrik.



Nämnde Mikkel Hemmingsen själv en HH-tunnel som ett projekt som skulle kunna använda fabriken.

När jag frågar hur lång tid det skulle ta att producera elementen till en sådan tunnel börjar han räkna. Fabriken kan producera två element i månaden och omkring 25 behövs mellan Helsingborg och Helsingör. Själva produktionen skulle därmed ta ungefär ett år. Sedan tillkommer mycket annat, men ändå med en totalt sett mindre tidsåtgång och prislapp.

Flera danska transportministrar har tidigare sagt ja till en HH-förbindelse med biltunnel, men utan järnväg. Den svenska regeringsutredaren Allan Widman konstaterade tidigare i år att biltunneln skulle bli samhällsekonomiskt lönsam.



Frågan är nu om Sverige är berett att ompröva tidigare prioriteringar och öppna för en HH-förbindelse enbart för bilar – eller en framtida järnvägstunnel mellan Malmö och Köpenhamn.



