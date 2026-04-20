Strategiskt naturkapital i fokus när näringslivet samlas för Biodiversity & Business

Konferensen Biodiversity & Business i Stockholm utforskar hur företag kan integrera naturkapital i sina strategier för att hantera risker och stärka konkurrenskraften.

I en tid där den globala ekonomin står inför aldrig tidigare skådade utmaningar kopplade till miljöpåverkan, har behovet av att inkludera naturkapital i affärsstrategi er blivit en kritisk framgångsfaktor. Flera nyligen publicerade rapporter understryker vikten av att företag omedelbart integrerar förlusten av biologisk mångfald i sina riskanalyser.

De organisationer som väljer att ignorera sitt beroende av ekosystemtjänster riskerar inte bara att drabbas av dramatiskt ökade driftskostnader, utan även en successivt försämrad konkurrenskraft på en marknad som i allt högre grad kräver transparens och ansvarstagande. Att förstå sambandet mellan affärsverksamhet och natur är inte längre en frivillig hållbarhetsinsats, utan en förutsättning för långsiktig överlevnad och lönsamhet. För att adressera dessa komplexa utmaningar arrangerar Dagens industri och Aktuell Hållbarhet konferensen Biodiversity & Business i Stockholm den 7 maj. Evenemanget fungerar som en central mötesplats för beslutsfattare och experter som vill fördjupa sin kunskap om hur naturkapital kan kvantifieras och hanteras. Under dagen kommer deltagarna att få ta del av praktiska erfarenheter från företag som redan framgångsrikt har implementerat strategier för att mäta och minimera sin miljöpåverkan, särskilt inom de ofta svåröverskådliga leverantörskedjorna. Fokus ligger på att förvandla teoretisk kunskap till konkreta affärsmodeller som gynnar både planeten och bolagens resultaträkningar. Talarlistan är imponerande och representerar en bredd av expertis från både näringsliv och akademi. Bland de namnkunniga talarna återfinns Fredrik Nilzén, hållbarhetschef på Scania, samt Marie Trogstam från Svenskt Näringsliv, som båda kommer att dela med sig av insikter kring hur strategiskt hållbarhetsarbete kan skalas upp. Juridiska perspektiv lyfts av Anna Bryngelsson från Mannheimer Swartling, medan praktiska exempel presenteras av representanter från Axfood, Akademiska Hus, WWF, Papershell och Qarlbo Biodiversity. Genom att sammanföra dessa röster skapas ett unikt forum för kunskapsutbyte där syftet är att accelerera den gröna omställningen. Deltagarna ges möjlighet att utforska hur man navigerar i regelverk och vilka mätmetoder som är mest effektiva för att säkerställa en hållbar framtid för sin verksamhet. Detta är en nödvändig investering för alla ledare som vill framtidssäkra sin organisation och samtidigt bidra positivt till den biologiska mångfald som hela vår ekonomi vilar på





