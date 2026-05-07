Strategiskt partnerskap för en hållbar framtid: Hur Northclean och Autolease optimerar fordonsflottan

En djupdykning i samarbetet mellan Northclean och Autolease där fokus ligger på hållbarhet, kostnadseffektivitet och smart fleet management i en föränderlig värld.

De senaste åren har präglats av en extremt volatil omvärld som har ställt företag inför utmaningar som tidigare varit svåra att föreställa sig. Från den globala pandemins störningar och krig som lamslagit fordonsleveranser till ständigt skiftande förutsättningar för miljöbilspremier och allt högre krav på hållbarhet.

För ett företag som Northclean Facility Services, som verkar i en bransch där rörlighet är helt central, har dessa förändringar inneburit att man ständigt behövt omvärdera sina strategier. Fredrik Andrén, ekonomichef på Northclean, understryker att det inte har varit en enkel resa att navigera genom dessa hinder. Det har krävt en förmåga att snabbt tänka om och implementera nya lösningar.

I denna komplexa miljö har det blivit uppenbart att det inte längre räcker med en leverantör som enbart kan erbjuda det lägsta priset. Istället krävs en partner som kan ta ett helhetsansvar och erbjuda ett brett spektrum av tjänster för att säkerställa att verksamheten kan fortsätta leverera med hög kvalitet trots externa störningar. Northclean Facility Services har idag etablerat sig som en av de ledande aktörerna i Norden inom lokalvård, fastighetsservice och arbetsplatsservice.

Med en arbetsstyrka på omkring 1500 medarbetare är målet att skapa rena och trivsamma miljöer för både privata företag och offentliga verksamheter. För att möjliggöra detta krävs en omfattande och pålitlig fordonsflotta, vilken i dag består av cirka 160 bilar levererade genom Autolease. Samarbetet mellan de två bolagen sträcker sig dock långt bortom det traditionella leasingavtalet. Det handlar om ett långsiktigt partnerskap där man gemensamt bär ansvaret för miljö, ekonomi och framtidens transportlösningar.

Genom Autolease kan Northclean optimera sin fordonspark med hjälp av energieffektiva modeller och smarta finansieringslösningar, kombinerat med en löpande uppföljning av flottans prestanda. Detta är särskilt kritiskt eftersom Northclean har många kunder inom offentlig förvaltning, där kraven på hållbarhet är exceptionellt höga och strikt reglerade. En central del av samarbetet fokuserar på den ekonomiska optimeringen. Eftersom fordon utgör en betydande del av Northcleans totala kostnadsmassa är det nödvändigt med en kontinuerlig analys av utgifterna.

För att uppnå detta anordnar Northclean och Autolease regelbundna fysiska möten där man tillsammans granskar bilparken och letar efter möjligheter till besparingar. Magnus Berggren, kundansvarig på Autolease, menar att priset naturligtvis är en viktig faktor, men att miljö och hållbarhet alltid måste vara integrerade i beslutsfattandet. De två aspekterna går hand i hand och genom att utmana varandra kan båda företagen ständigt förbättra sina processer.

Sedan samarbetet inleddes 2019 har marknaden förändrats drastiskt, och Autolease har fungerat som ett viktigt öra mot rälsen genom att informera Northclean om kommande lagkrav och regulatoriska förändringar, vilket möjliggjort proaktiva istället för reaktiva beslut. För att kunna leva upp till sina ISO- och Svanen-certifieringar behöver Northclean ha konkreta bevis och mätbara data på att deras beslut faktiskt leder till önskad effekt. Här spelar Autolease en avgörande roll genom att tillhandahålla avancerade analysverktyg.

Genom grafiska översikter kan Northclean följa sina koldioxidutsläpp och kostnadsutveckling månad för månad, vilket ger en tydlig bild av hela flottans miljöpåverkan. En av de största utmaningarna för moderna företag är att mäta elbilsladdning, då fordonen ofta laddas på olika platser såsom hemma, på kontoret eller via publika laddstationer. För att lösa detta har Autolease utvecklat produkten Autolease Charge, som ger fullständig statistik över energiförbrukningen. Denna transparens är ovärderlig i kommunikationen med kunder som ställer krav på detaljerad hållbarhetsrapportering.

Utöver den strategiska och miljömässiga optimeringen erbjuder Autolease en omfattande administrativ avlastning. Att hantera en flotta på 160 bilar innebär en enorm mängd administrativt arbete, från prisforhandlingar med bilhandlare och verkstäder till hantering av däckbyten, besiktningstider och trängselpassager. Genom att låta Autolease sköta detta så kallade fleet management sparar Northclean betydande mängder intern tid. Fredrik Andrén poängterar att det är lätt att stirra sig blind på månadskostnaden för själva bilen, men att de kringliggande administrativa kostnaderna ofta är underskattade.

Att ha en helhetsleverantör som kan hantera hela livscykeln för ett fordon är därför en kritisk framgångsfaktor. Som en del av DNB, en av Nordens största banker, besitter Autolease den finansiella styrkan och erfarenheten som krävs för att göra företagsfordonslösningar smartare, enklare och mer hållbara för framtiden





