Strategiskt Råvarukrig: USA Säkerställer Kopparleveranser Från Kina-Dominerad Marknad

I en global maktkamp om strategiska råvaror har USA framgångsrikt säkrat betydande kopparleveranser från Kongo, en marknad som tidigare dominerats av Kina. Affären markerar en viktig utveckling i kampen om resurser nödvändiga för grön energi och teknologisk utveckling.

Under ytan av pågående militära konflikter pågår ett intensivt kallt krig om tillgången till kritiska och strategiska råvaror . Nu har USA gjort ett betydande framsteg genom att säkra betydande kopparleveranser från en marknad som traditionellt dominerats av Kina . Denna affär är en del av en större global trend där nationer agerar för att trygga sin framtida tillgång till resurser som är avgörande för den moderna ekonomin, från elektrifierade transporter till digital infrastruktur.

Världens näst största kopparproducent, Demokratiska Republiken Kongo, rustar upp sin strategiska handel med västvärlden. Genom ett statligt stödd marknadsföringsprojekt har landet femdubblat sina planerade kopparleveranser till USA. Det initiala åtagandet var på 100 000 ton i januari, men detta har nu utökats till hela 500 000 ton. Denna upptrappning är ett resultat av ett strategiskt partnerskap mellan Kongos statliga gruvbolag Gécamines och Mercuria Energy Group, med avgörande finansiellt stöd från den amerikanska myndigheten International Development Finance Corporation. Fokus ligger på att utvinna koppar från Gécamines minoritetsandelar i stora gruvor, såsom Kamoto Copper Company och Tenke Fungurume. Genom att omvandla passiva ägarandelar till direkt försäljningsvolym stärker Kongo sin position och sin förmåga att agera mer självständigt på den globala råvarumarknaden.

Fram till nyligen, och så sent som i början av 2025, kontrollerade kinesiska företag omkring 80 procent av Kongos gruvproduktion, vilket gav dem ett dominerande inflytande över landets resurser. Medan amerikanska företag historiskt sett varit mer försiktiga med investeringar i Kongo, delvis på grund av politisk instabilitet och utbredd korruption, ser Washington nu ett akut behov av att diversifiera och säkra sina leveranskedjor. Detta är särskilt viktigt med tanke på den ökande efterfrågan på material för den gröna omställningen och den snabbt växande digitala sektorn, som kräver enorma mängder koppar för datacenter och nätverk.

Utöver kopparsatsningen vidtar Kongo även åtgärder för att stärka sitt grepp om koboltmarknaden, där landet står för hela 70 procent av världsproduktionen. Genom att upprätta en strategisk reserv och införa exportkvoter möjliggörs nu statliga ingripanden för att balansera marknaden och ytterligare stärka landets ekonomi. Med en kopparproduktion som under 2025 uppgick till 3,5 miljoner ton, befäster Kongo sin position som världens näst största kopparleverantör efter Chile. För att sätta detta i perspektiv producerar landet nästan 40 gånger mer koppar än Sverige, vilket understryker dess globala betydelse i råvarudistributionen.

Denna utveckling sker parallellt med andra geopolitiska och ekonomiska skiften, såsom diskussioner om yuanens potentiella utmaning av dollarns roll som global reservvaluta och trycket på Gulf-ländernas statliga investeringsfonder till följd av den pågående konflikten i Mellanöstern. Även inom Europa pågår diskussioner om hur kontinenten ska kunna mäta sig med Kina och USA genom att omreglera reglerna för företagsfusioner och skapa större europeiska företag. Den svenska konjunkturen visar samtidigt en tudelad bild, där vissa sektorer utvecklas starkt medan andra visar tecken på avmattning. Alla dessa faktorer bidrar till ett komplext och dynamiskt globalt ekonomiskt landskap där tillgången till strategiska råvaror framstår som en allt viktigare maktfaktor





