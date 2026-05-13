Stratten skall den stolta äran bära: Elliot Stroud blir en av de allsvenska som representerar Sverige i fotbolls-VM

En av de allsvenska spelarna som får äran att representera Sveriges guldtoppslag i sommarens fotbolls-VM är Mjällbys ytterspringare Elliot Stroud, 23. Denna uppgift kan komma att ställa till det i schemat då lagkamraterna är och spantar mot Djurgården hemma på Strandvallen den 31 maj då svensk landslag redan samlats i Stockholm för uppladdning inför VM. Detta kan alltså innebära att vårsäsongen blir avslutad snabbare än förväntat för Djurgården.

När hans lagkamrater tar emot Djurgården hemma på Strandvallen den 31 maj har landslaget nämligen redan samlats i Stockholm för mästerskapsuppladdning. Därmed kan alltså vårsäsongen vara slut mer snart än väntat för Djurgården. – Då är det ju bara två matcher kvar. Så det har gått väldigt, väldigt fort, säger mittfältaren Daniel Stensson efter onsdagens träning på Kaknäs.

De blårandiga har i så fall Sirius och Brommapojkarna kvar att avverka innan uppehållet, och skulle då vara spellediga från och med den 19 maj. – Vi hade gärna spelat den matchen. Men det är som det är. Det finns värre saker i livet, säger Adam Ståhl.

Några som inte alls är nöjda med vad som ser ut att kunna bli utfallet är Järnkaminerna. ”Att med så här kort varsel flytta på matchen visar bristande respekt mot de supportrar som lägger sin tid och sina pengar på att stötta sitt lag land och rike runt.

Man tar ledigt från jobb och skola, flyttar släktmiddagar och sparar pengar för att åka på dessa matcher”Icke minst när det handlar om en så pass lång resa, där det dessutom är avspark en söndag klockan 16.30, skriver Järnkaminerna vidare, och tillägger: ”Att då flytta en match med mindre än tre veckors framförhållning är helt oacceptabelt. Den här resan har sedan länge varit planerad och bokad för många av de Djurgårdare som tänkt var- he inne den 31 maj.

Vi vill uttrycka stör- sta missnöje med matchflytten och vädjar till beslutsfattare om att omvärdera av respekt för Sveriges resande supportrar.





Elliot Stroud: En mångsidig ytterback med VM-chanserElliot Stroud, en ytterback med en imponerande karriär i Mjällby, har goda VM-chanser efter en lysande säsong. Han berättar om sina minnen från VM-tävlingen i Ryssland och sin dröm om att spela på en hög nivå.

Lugn Stroud inför VM-uttagningen: 'Vet inte vad man ska förvänta sig' - AllsvenskanHÄLLEVIK. Elliot Stroud kan bli en joker i VM-truppen. Så här tänker Mjällby-stjärnan inför eftermiddagens uttagning. - Jag vet inte vad man ska känna, säger han till Fotbollskanalen.

Spelplanläggning kan bli påverkad av uttagna SM-stjärnor i VM-truppenSportchefen Hasse Larsson meddelar om den troliga flyttningen av matcher med Kristoffer Nordfeldt (AIK), Elliot Stroud (Mjällby), Taha Ali (Malmö FF) och eventuellt Gais-duon Kees Sims (Nya Zeeland) och Matteo De Brienne (Kanada), vars medverkan i VM-truppen kan ha konsekvenser för det allsvenska spelschemat.

