Strejker, lönefrysningar och digital övervakning – här är fackliga nyheter från veckan

Flera strejkande på Tesla lämnar sina jobb på grund av skatteproblem, en kommun fryser löner efter omorganisation, och digital övervakning av anställda är vanligare än man tror. Dessutom debatteras kortare arbetstid och alternativa former av skadestånd.

Flera strejkande på Tesla väljer att lämna sina jobb efter över två års konflikt. Problemet bottnar i ett administrativt misstag från IF Metall gällande strejkersättningen, vilket resulterat i att många blivit felaktigt beskattade.

Detta har lett till att de formellt saknar inkomst, vilket kan få allvarliga konsekvenser för deras rätt till sjukpenning, föräldraledighet och arbetslöshetsersättning. Skatteverket har kritiserat IF Metall för detta, och missnöjet bland de strejkande är utbrett. Facket har nu bett sina medlemmar att återbetala den felaktigt utbetalda skatten för att säkerställa framtida ersättningar, och erkänner att man borde ha kontrollerat regelverket noggrannare. Trots detta fortsätter IF Metall arbetet för att nå ett kollektivavtal med Tesla.

I en annan händelse har en kommun omorganiserat sin personalgrupp inom fastighetsförvaltningen, vilket resulterat i lönefrysningar för de som omplacerats till rollen som verksamhetsvaktmästare. Kommunen anser att lönerna för denna grupp varit för höga, och lönen kommer att stå still under 2027 och 2028, trots stigande levnadskostnader. Fackförbundet Kommunal är starkt kritiskt mot beslutet och utreder om det bryter mot det befintliga kollektivavtalet. Även lokala politiker har reagerat och kräver en oberoende granskning av omorganisationen och dess konsekvenser.

En studie från Linköpings universitet visar att digital övervakning av anställda är utbredd i Sverige, där 63 procent av cheferna använder någon form av digital kontroll. Samtidigt är endast 40 procent av de anställda medvetna om att de övervakas, vilket indikerar en brist på transparens. Övervakningen varierar från enkla inloggningskontroller i system som Microsoft Teams till mer avancerade program som analyserar anställdas kommunikation i chattar.

En Novus-undersökning visar att majoriteten av svenskarna är positiva till kortare arbetstid, men detta stöd minskar om det innebär lönesänkningar eller påverkar pensionsrättigheter. LO har föreslagit förhandlingar med Svenskt Näringsliv om kortare arbetstid, men fått avslag. Slutligen visar exempel från fackförbundet Handels att arbetsgivare ibland erbjuder skadestånd i form av annat än pengar, som glasscheckar, bowlingkvällar, grillfester och shoppingresor, istället för traditionell ekonomisk kompensation





