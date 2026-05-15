Stridsflygplan flyger över Nyland, flygförbud och krash i östra Finland

Enligt uppgifter till svenska Yle har stridsflygplan flugit över Nyland tidigt på fredagsmorgonen. Det råder också ett flygförbud för all flygtrafik och drönare över regionen. Huvudstaden Helsingfors ligger i regionen och trafiken till flygplatsen där har därför ställts in. I stället omdirigeras den till Rovaniemi och Tallinn. Yle skriver flera ukrainska drönare kraschat i östra Finland under våren nära gränsen till Rysslans. Landets försvarsmakt har sedan tidigare uppgett att Finland inte står inför omedelbart militärt hot. Tidigare under natten kom ett liknande larm i Lettland. Även där skickade myndigheter ut ett varningsmeddelande till sina medborgare i landets östra delar, rapporterar Meddelandet rör ett 'möjligt hot i luftrummet'. Invånare i tre regioner uppmanas att söka skydd inomhus och stänga dörrar om de ser misstänkta föremål i luften. 'De nationella väpnade styrkorna har stärkt luftförsvarskapaciteten vid östra gränsen genom att skicka ytterligare enheter', skriver försvaret.

