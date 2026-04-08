Strömavbrott försenade lopp på Solvalla men V86 kunde genomföras

Ett strömavbrott orsakade störningar på Solvalla travbana, vilket försenade ett lopp och påverkade belysningen. Trots utmaningarna kunde V86-tävlingarna genomföras enligt plan tack vare snabba åtgärder.

Det sjätte loppet på Solvalla fördröjdes på grund av ett strömavbrott som orsakade att delar av belysningen slocknade. Händelsen, som enligt rapporter från Kanal 75 berodde på ett strömavbrott i Bromma, skapade initialt oro men åtgärdades snabbt. Man lyckades aktivera nödbelysningen på banan, vilket gjorde att det sjätte loppet kunde genomföras, även om det var med viss försening. Situationen påverkade även stallbacken, där delar av belysningen också släcktes ned.

Detta ledde till att tävlingsarrangörerna behövde kommunicera med kuskar som deltog i det tidigare loppet och de som skulle köra under resten av kvällen för att säkerställa att allt gick rätt till och att säkerheten upprätthölls.\När det var dags för V86-tävlingarna att starta, strax efter klockan halv nio, var den ordinarie belysningen ännu inte återställd. Detta skapade viss osäkerhet, men Per Skoglund, kommentator för V86 Direkt, försäkrade att tävlingarna skulle kunna genomföras som planerat, utan större avvikelser. Solvalla arbetade intensivt för att åtgärda problemet och garantera en säker tävlingsmiljö. Referenten Robin Hedström bekräftade att man hade lyckats installera en nödbelysning, även om det var lite mörkare vid starten av loppen vid 1640 meters sträckan. Trots de utmaningar som strömavbrottet medförde kunde V86-tävlingarna fortsätta enligt schemat, vilket gladde både aktiva och publik. De säkerhetsåtgärder och snabba lösningar som Solvalla implementerade visade på en stark förmåga att hantera oväntade händelser och säkerställa en högkvalitativ tävlingsupplevelse.\Strömavbrottet på Solvalla illustrerar vikten av att vara förberedd på oförutsedda situationer. Belysningssystemet är avgörande för säkerheten och synligheten på banan, och ett avbrott kan snabbt leda till problem. Den snabba responsen från Solvalla, inklusive användningen av nödbelysning och kommunikation med de inblandade, visar att man har robusta beredskapsplaner på plats. Händelsen påminner också om betydelsen av att ha backup-lösningar och system som kan träda in vid behov. Att V86-tävlingarna kunde genomföras utan större störningar är ett bevis på effektiv krishantering och en välfungerande infrastruktur. Det är tydligt att Solvalla prioriterar säkerhet och att man är engagerad i att leverera en positiv upplevelse för alla inblandade, även under oväntade omständigheter. Även om det var mörkt på delar av den bortre långsidan, kunde tävlingen fortsätta med nödbelysning, vilket minimerade påverkan på tävlingsupplägget





