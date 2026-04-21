Strömavbrott tvingar Skansen att stänga – besvikelse hos skolklasser

Ett omfattande strömavbrott på tisdagen ledde till att Skansen tvingades hålla stängt under stora delar av dagen. Djuren uppges vara trygga trots situationen, men besökare fick vända vid entréerna.

Under tisdagsmorgonen drabbades Skansen i Stockholm av ett omfattande strömavbrott som tvingade den anrika djurparken att hålla portarna stängda för allmänheten. Enligt uppgifter från nätägaren Ellevio påbörjades strömavbrott et klockan 06.36 på morgonen, vilket fick omedelbara konsekvenser för verksamheten.

Medan övriga delar av området i närområdet successivt fick tillbaka sin elförsörjning under förmiddagens gång, kvarstod Skansen som en isolerad punkt utan ström, vilket skapade stora logistiska utmaningar för ledningen. Prognosen för när elen förväntades vara tillbaka var satt till klockan 15.00, vilket innebar att i princip hela besöksdagen gick förlorad för de som hade planerat att spendera sin dag bland djur och kulturhistoriska miljöer. Situationen vid entréerna präglades av stor besvikelse när skolklasser och förskolegrupper, varav vissa rest långväga ifrån, möttes av beskedet att parken var stängd. Bland annat rapporteras en skolklass ha rest hela vägen från Vallentuna, bara för att tvingas vända om vid grindarna. Yvonne Nordlind, som är presstalesperson för Skansen, bekräftade det tråkiga läget och betonade att säkerheten och servicenivån för gästerna inte kunde garanteras under rådande omständigheter. Hon poängterade att beslutet att hålla stängt var absolut och att de inte skulle öppna dörrarna för allmänheten förrän den tekniska infrastrukturen återigen var i fullt bruk. Skansens personal har arbetat intensivt under dagen för att hantera de praktiska följderna av avbrottet och för att informera besökare som hunnit ta sig till platsen. Trots den uppkomna situationen och den frustration som besökarna uttryckt, betonar djurparkens ledning att djuren är helt opåverkade av strömbortfallet. Skansen har sedan tidigare väl utarbetade beredskapsplaner för akuta händelser, och personalen har varit på plats hos djuren hela tiden för att säkerställa att de får den tillsyn och omsorg de behöver. Enligt djurparken är läget inne på området stabilt och lugnt, och inga incidenter har rapporterats rörande djurens hälsa eller säkerhet. Personalen har fokuserat på att bibehålla rutiner trots att modern teknik och belysning legat nere. Arbetet med att återställa strömförsörjningen har varit prioriterat, och även om avbrottet inneburit ekonomiska och praktiska förluster för verksamheten, har det primära målet varit att säkra en trygg miljö för både djur och anställda. När elen väl är tillbaka väntas verksamheten återgå till det normala, men för tisdagens besökare återstår endast minnet av en stängd grind och en inställd utflykt





