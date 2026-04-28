Strömberg anpassar logistikstrategin för life science – flexibilitet och spårbarhet i fokus

Strömberg har förändrat sin logistikstrategi för att möta kraven inom life science, med särskilt fokus på medtech och labtech. Bolaget erbjuder flexibla och spårbara lösningar för läkemedelsbolag och andra life science-aktörer, vilket gör dem till en pålitlig partner i en bransch där precision och säkerhet är avgörande.

Under många år stod Strömberg för traditionell logistik med fokus på tryck och kommunikation. Men med marknadens förändringar har bolaget anpassat sin strategi, och idag är life science en central del av verksamheten.

Medtech och labtech är särskilt viktiga segment där Strömberg fungerar som en 3PL-partner för företag som kräver hög precision och tydlig kvalitetssäkring i sin logistikkedja. Jenny Molin, representant för Strömberg, förklarar att bolaget arbetar nära läkemedelsbolag och andra life science-aktörer för att säkerställa att allt hanteras korrekt. Det innebär att produkterna plockas, packas och transporteras på rätt sätt, från inkommande varor till leverans till patienter, sjukhus och andra mottagare.

Till skillnad från standardiserade logistiklösningar kännetecknas Strömbergs verksamhet av komplexa och ofta manuella flöden. Det kan handla om blandade leveranser där olika produkter måste sorteras, lagras under olika förhållanden och distribueras till flera mottagare. Kitt-packningar är vanligt, där exakt rätt kombination av produkter sammanställs för varje specifik mottagare. En av Strömbergs största styrkor är att vara en mänsklig och flexibel partner.

Bolaget kan snabbt anpassa ordrar, även i sista stund, vilket är avgörande för kunder med varierande behov. Strömberg möjliggör för sina kunder att skala upp eller ner både lager och ordervolymer snabbt. Den nära relationen till kunderna är en viktig del av erbjudandet. Strömberg ser sina kunder som samarbetspartners och arbetar aktivt för att förstå deras verksamhet, behov och regulatoriska krav.

Egenutvecklad IT för spårbarhet är en annan central del av bolagets utveckling. Genom sina egna IT-system kan Strömberg erbjuda fullständig spårbarhet, både i det egna lagret och genom hela distributionskedjan. Detta ger kunderna bättre kontroll över var produkter befinner sig, hur de har hanterats och vilka batcher eller serienummer som levererats. Spårbarhet är avgörande i branschen, särskilt när det gäller återkallande eller uppföljning av produkter.

I en bransch där både kvalitetskrav och omvärldsrisker ökar blir kontrollen allt viktigare. Strömberg kombinerar teknik, kvalitet och kundanpassning i en modell som ger både effektivitet och trygghet genom hela logistikkedjan. Med över 40 års erfarenhet och en tydlig satsning på medtech, labtech och life science fungerar Strömberg som en strategisk partner med unika kunskaper som gör företaget till en pålitlig aktör i en bransch där precision och säkerhet är avgörande





Logistik Life Science Medtech Labtech Strömberg

