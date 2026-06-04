Strömbortfall drabbar 3 334 hushåll i Sverige - Kriget i Ukraina fortsätter

Ellevio arbetar för att hitta felet bakom strömbortfallet som drabbat 3 334 hushåll i Sverige. Samtidigt är det spänning kring kriget i Ukraina där president Volodymyr Zelenskyj har skickat ett öppet brev till Vladimir Putin för att avsluta kriget. Putin har svarat med att säga att han är villig att nå en överenskommelse med Ukraina genom fredliga medel.

3 334 hushåll är drabbade av strömbortfall i Sverige . Ellevio arbetar för att hitta felet. Samtidigt är det spänning kring kriget i Ukraina . President Volodymyr Zelenskyj har skickat ett öppet brev till Vladimir Putin där han föreslår ett möte för att avsluta kriget.

Putin har svarat med att säga att han är villig att nå en överenskommelse med Ukraina genom fredliga medel. Han nämner också att Donald Trump har bett Ryssland att kompromissa för att nå ett fredsavtal. Två flickor har skadats i en olycka och en man i 30-årsåldern är misstänkt för vållande till olyckan. Aftonbladet söker efter nya vinklar och läsare kan skicka in tips, bilder och video genom tjänsten Tipsa!

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Strömbortfall Sverige Ukraina Krig Volodymyr Zelenskyj Vladimir Putin

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