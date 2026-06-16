Strukturerad data är nyckeln till välfungerande AI i ekonomi

En djupdykning i hur strukturerad och kvalitativ data gör det möjligt för företag att utnyttja AI för bättre beslut, ökad transparens och lönsam tillväxt. Medius lyfter vikten av en robust ekonomifunktion som motor för framtida automatisering.

Digitalisering av ekonomiavdelningen har utvecklats från att enbart handla om effektiviserade processer till att bli en avgörande faktor för strategiska beslut, lönsam tillväxt och effektiv användning av AI.

Enligt Erik Hammarberg, Executive Vice President Corporate Development på mjukvarubolaget Medius, är kvaliteten på beslutsunderlag helt avgörande för att AI ska kunna ge korrekta resultat. Utan strukturerad och kvalitativ data blir resultat osäkert. Traditionellt har fakturahantering fokuserat på att minska manuellt arbete och kostnader, men potentialen för bättre insyn, kontroll och beslutsfattande ofta missats. När fakturadata struktureras och automatiseras får företag större insyn i kostnader, inköp och leverantörsflöden, vilket ger bättre kontroll, särskilt vid expansion.

Automatisering möjliggör skalning utan att ekonomiavdelningen behöver växa i samma takt, vilket stärker lönsamhet och beslutsförmåga. Ekonomifunktionen spelar en nyckelroll eftersom den har tillgång till verksamhetskritiska data. Med korrekt och tillgänglig information kan AI användas för analys, prognoser och automatiserade beslut på ett helt annat sätt. För många handlar det inte bara om att införa ett system utan att bygga en skalbar ekonomifunktion för långsiktig tillväxt.

AI kommer inte att avgöras av vilka som testar flest verktyg utan av vilka som har kontroll över sin information. När informationen blir strukturerad och tillförlitlig kan företag fatta snabbare och bättre beslut över hela verksamheten. Medius, grundat för 25 år sedan i Linköping, utvecklar molnbaserade lösningar för automatisering av leverantörsreskontra och spend management och används av över 4 000 företag globalt. Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Medius





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AI Digitalisering Ekonomiavdelning Beslutsunderlag Dataquality

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