Stryktipsanalys: Vågade val och potentiella spikar

En djupgående analys av Stryktipset med fokus på Premier League, League One och League Two. Artikeln identifierar potentiella spikar och vågade ställningstaganden för att maximera vinstchanserna.

En jackpot på 12 miljoner och en hög svårighetsgrad är allt som behövs för ett spännande Stryktips . Jag har valt att ta två vågade ställningstaganden i Premier League , där jag tror på seger för Newcastle och Wolverhampton .

Den engelska fotbollssäsongen närmar sig sitt slut, och även om det är lite vemodigt, så ökar spänningen när kampen om platserna intensifieras. Stryktipset denna vecka fokuserar på Premier League, League One och League Two, medan The Championship får vänta till nästa gång. Jag har identifierat tre potentiella spikar i Premier League: Arsenal mot Fulham, Newcastle mot Brighton och Wolverhampton mot Sunderland. Dessa matcher kräver noggrann analys.

Utöver dessa, bör West Ham, Barnsley och Wigan vara på radarn. Jag har också valt att “gubba” (spela på 1-2) i flera matcher där jag anser att oavgjort är osannolikt. Den här omgången bjuder på ett Londonderby mellan Arsenal och Fulham, där Arsenal kämpar om ligatiteln och Fulham strävar efter en Europaplats. Fulhams 1-0-seger mot Aston Villa var imponerande, men jag tror att Arsenal kommer att vara ett tuffare motstånd.

Arsenal är mitt i ett intensivt schema med dubbelmöten mot Atlético Madrid, men de har visat en hög lägstanivå under hela säsongen. Med en bred trupp och viktiga hemmamatcher framför sig, är de väl rustade för att hantera utmaningarna. Sakas återkomst är en extra boost för offensiven. Brentford har kämpat för en Europaplats, men har inte vunnit en ligamatch sedan mars.

Detta har påverkat deras självförtroende, och jag tror att West Ham kommer att vara ett svårt motstånd. West Ham har hittat formen och ser starka ut, vilket gör att jag inte vågar spika Brentford. Newcastle har förlorat fyra raka ligamatcher, men jag tror att oddsen är felaktiga när Brighton kommer på besök. Newcastle har potential att spela riktigt bra, och med Bruno Guimaraes tillbaka i form, kan de skapa problem för Brighton.

Wolverhampton har redan åkt ur Premier League, men de har fortfarande motivation att undvika att bli sist. Jag tror att de kan besegra Sunderland, som har haft en svår period. Slutligen, jag garderar den näst största favoriten och tror att Wigan har en bra chans mot Stevenage





Stryktips Premier League Fotboll Spikar Analys Newcastle Wolverhampton Arsenal

