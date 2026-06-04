Stryktipsets prognoser för träningslandskamper inför VM

Stryktipset har presenterat sina prognoser för träningslandskamper inför VM och det brukar kunna bjuda på en hel del skrällar då resultatet inte har lika stor vikt som vid tävlingsmatcher.

Stryktipset har presenterat sina prognoser för träningslandskamper inför VM och det brukar kunna bjuda på en hel del skrällar då resultatet inte har lika stor vikt som vid tävlingsmatcher.

USA vill säkert visa hemmapubliken att man är att räkna med inför hemma-VM och kanske kan göra bra resultat mot Tyskland. England har ett par tveksamma insatser i bagaget och vill säkert ha ett positivt besked inför VM. Nya Zeeland föll nyligen med 0-4 mot Haiti och är ett av VM-slutspelets sämsta lag. Klasskillnaden bör vara för stor och England ska ha toppchans med en normal insats.

USA är en av hemmanationerna i VM och har en trupp som ser ganska spännande ut, åtminstone offensivt. Tyskland är det bättre laget men har rest över Atlanten och har haft lite sämre förberedelser inför den här matchen än USA. Tvåan garderas tidigt. USA har meriterad förbundskapten i argentinaren Pochettino Truppen innehåller flera vassa offensiva spelare och laget kanske kan gå en bit i VM på hemmaplan.

Tyskland har rest över Atlanten efter segern i landskampen mot Finland. Målvakten Neuer kan vara redo för comeback i landslaget. Tvåa, men gardera gärna. Matchen spelas på neutral plan i Tampa, Florida.

England har tveksamma resultat i bagaget och förbundskaptenen Tuchel vill säkert ha ett formbesked i genrepen mot Nya Zeeland och Costa Rica. Nya Zeeland kommer från en hemsk insats mot Haiti och med tanke på att motståndet är flera klasser bättre här så blir det tufft. Knapp men säker etta? Matchen spelas på neutral plan i Cleveland.

Brasilien är som vanligt namnkunnigt men tillhör inte de allra största favoriterna inför mästerskapet. 34-årige Neymar är uttagen i VM-truppen men har en vadskada och saknas även mot Egypten. Mycket ansvar vilar på Mohamed Salahs axlar om Egypten ska lyckas i VM. Gardera med krysset. Portugal har en mycket stark trupp och kommer säkert vara med långt in i VM-turneringen.

Cristiano Ronaldo ska göra sitt sjätte VM och är ständigt hungrig att göra mål. Möter Chile och Nigeria hemma i Portugal innan man reser över Atlanten. Nicolás Córdova är tillfällig manager i Chile efter kvalfiaskot. Har en ganska oerfaren trupp.

Matchen spelas på neutral plan i New Jersey. Bolivia föll i play off till VM mot Irak och är mycket beroende av att spela hemma på hög höjd för att kunna göra bra resultat. Skottland har fått Napoli-mittfältaren Billy Gilmour skadad. Har VM:s äldste spelare i 43-årige målvakten Craig Gordon.

Ska vara klar favorit och blir en spelvärd spik. Spelas på neutral plan i San Diego. Schweiz vann Sveriges VM-kvalgrupp utan problem och har varit ett pålitligt landslag under en längre tid. Australien har haft några dagar fler på sig att acklimatisera sig i staterna.

Normalt snäppet sämre än Schweiz men kan säkert göra den här matchen jämn. Gardera favoritettan. Kvaratskhelia i veckan och ska vara tacksamt för 1-1. Gynnas av hemmaplan här.

Wales var svagt mot Ghana och offensiven lider av att Fulham-stjärnan Harry Wilson är skadad. Även mittbacken Ben Cabango saknas. Rumänien får tipset, 1x bör räcka långt. Spelas på neutral plan i St. Louis.

Panama har kvalificerat sig för VM och har ett rutinerat och samspelt landslag utan några stjärnor. 40-årige Edin Dzeko spelar fortfarande en stor roll i Bosnien-Hercegovina, som missgynnas av att ha färre dagar av förberedelse på andra sidan Atlanten. Troligen målsnålt och krysset kan vara en tänkbar spik. Spelas på neutral plan i Fort Lauderdale. Venezuela svarade för ett svagt VM-kval.

Har nu en ganska oerfaren trupp där bärande spelare som Savarino, Rincón, Soteldo och Rondón saknas. Turkiet laddar för VM och kommer från en enkel seger mot Nordmakedonien. Med en normal insats ska segerchansen vara mycket stor. Trolig tvåa.

Albanien gjorde ett hyggligt VM-kval och placerade sig bland annat före antagonisten Serbien, men föll mot Polen i play off i mars. Italienaren Rolando Maran är färsk förbundskapten. Ser orutinerat ut på målvaktssidan men har annars en kompetent trupp. Luxemburgs trend pekar nedåt och VM-kvalet var ingen rolig historia.

Stark etta. Castellón hade bäst underliggande siffror av alla lag i La Liga 2 och var mycket starkt på hemmaplan. Saknar Brian Cipenga och Awer Mabil som har lämnat för VM-spel och viktige backen Jérémy Mellot är skadad. Vann det här mötet med 2-0 i april.

Almeria visade tveksam form i slutet av ligaspelet och missade en direktplats. Lutar åt ettan. Gefle fick drömstart med rutinerade Pelle Olsson tillbaka i ledarstaben när man vände underläge till seger mot Arlanda. Nu är motståndet tuffare.

Hammarby TFF dominerade stort mot Eskilstuna men ineffektivitet sänkte laget. Kommer troligen vara spelförande men riskerar att bli väl stor favorit. Får tveklöst utgångstipset, men ingen spik. Tolv poäng på fem hemmamatcher.

Två poäng på fem bortamatcher. Man kan lugnt säga att Jönköping är klart vassare hemma på Stadsparksvallen. Insatsen mot Skövde i måndags var mycket svag men nu kan vi förvänta oss en bättre insats på hemmagräset. Trollhättan kvitterade sent mot Åtvidaber





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Stryktipset Träningslandskamper VM Prognoser Fotboll

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