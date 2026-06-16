Stuart Baxters insikter om Japan - Ett missat tips till Sverige inför VM‑matchen

HBK‑tränaren Stuart Baxter menar att det svenska förbundet borde ha konsulterat honom inför mötet med Hajime Moriyasu och Japan, med hänvisning till sin långa erfarenhet som förbundskapten i både Sydafrika och Japan. Han varnar för att Japan kan bli en oväntad kraft och föreslår att Sverige utnyttjar hans kunskap för att förbättra sina chanser i turneringen.

Stuart Baxter har gjort sig ett namn som en av världens mest erfarna landslagstränare och hans kunskap om det japanska laget har nu fått uppmärksamhet efter att han påpekat att det svenska fotbollförbundet inte har sökt hans råd inför Sverige s sista gruppspelsmatch i VM 2026 .

Baxter, som i dagsläget leder Hammarby Fotboll, har tidigare haft förbundskaptenstjänster i både Sydafrika och Japan och känner därför till detaljerna i hur Hajime Moriyasu föredrar att låta sitt lag spela. Han menar att Sverige skulle vinna på att ta del av hans insikter, eftersom han har följt Moriyasu sedan den tiden han var huvudtränare för Sanfrecce Hiroshima på 1990-talet då den nuvarande japanska förbundskaptenen fortfarande var en ung spelare och lagkapten.

Enligt Baxter är Japans taktik både disciplinerad och oförutsägbar, vilket gör dem till en "dark horse" i turneringen. Han påpekar att om Japan skulle nå kvartsfinalen och möta ett land som Argentina kan de mycket väl bli den som skickar den argentinska drömmen i backen, även om han inte tror att de kan vinna hela mästerskapet. Baxters erfarenheter sträcker sig långt bortom Japan.

Han föddes i England med skotska rötter och har tränat i flera delar av världen, bland annat som förbundskapten för Sydafrika vid två olika tillfällen. Hans första period i Sydafrika 2004‑2005 präglades av den så kallade "transformation"‑debatten, där myndigheterna krävde att landslaget skulle spegla den rasmässiga mångfalden i den nya "Rainbow Nation". Baxter beskriver hur han kände sig fast i ett politiskt spel där urvalet av spelare i hemmligan kontra de som spelade utomlands blev en källa till ständig konflikt.

Han minns särskilt hur pressen på att ta in fler svarta spelare och en onödig fokusering på inhemska klubbar ledde till att han kände sig begränsad i sitt urval, något han beskriver som både frustrerande och lärorikt. Den andra perioden som förbundskapten i Sydafrika, 2017‑2019, var en helt annan upplevelse. Under den tid nådde laget kvartsfinalen i det afrikanska mästerskapet för första gången på 18 år och lyckades till och med slå Egypten på deras hemmaplan i Kairo.

Baxter menar att erfarenheten från den första perioden gjorde honom bättre rustad att navigera i den politiska arenan och att den senare framgången var ett bevis på att ett lag kan förena talang och nationell stolthet utan att låta politiska påtryckningar stå i vägen. När fokus nu vänder sig mot den kommande matchen mot Japan tror Baxter att Sverige har alla förutsättningar att bli en störande faktor för både traditionella fotbollsmakter och de mindre förväntade lagen.

Efter en lovande premiärvinst mot Tunisien har det svenska laget byggt upp självförtroende, och enligt Baxter kan en stark insats mot Nederländerna på midsommardagen skapa en grund för en ännu bättre prestation mot Moriyasus japanska trupp. Eftersom han är så väl insatt i Moriyasus träningsfilosofi och taktiska preferenser, hoppas han att den svenska förvaltningen inser värdet av att utnyttja hans kunskap inför den sista gruppspelsmatchen.

Detta kan potentiellt ge Sverige ett strategiskt övertag och kanske hjälpa dem att nå de senare stadierna av VM-tävlingen, något som både fans och experter ser som en spännande möjlighet. Sammanfattningsvis visar Baxters berättelse hur en tränare med globala erfarenheter kan bidra med ovärderliga insikter i en turnering där varje detalj räknas.

Hans kritik mot bristen på kommunikation från svenska förbundet speglar en bredare diskussion om hur nationella lag bör integrera expertis från olika källor för att maximera sina chanser i ett världsmästerskap där varje poäng kan vara skillnaden mellan att gå vidare eller gå hem





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