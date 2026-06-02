Studentbal och lekplatsinvigning i Tylösand

På söndag väntar en stor evenemangskrock i Tylösand när studentfirare och pirater samsas med invigning av Halmstad kommuns senaste tillskott bland lekplatser. För logistiken kring dubbelbokningen har kommunen koll, men Jonas Karlén, vd på Hotell Tylösand, är kritisk till att kommunen brustit lite i att kolla upp vad deras evenemang krockar med.

På söndag väntar både prinsess- och prinsklädda studentfirare och pirater till Tylösand . Den ena delen av samhället, på hotellet, äger den årliga studentbalen rum. En bit söderut väntar invigning av Halmstad kommuns senaste tillskott bland lekplatser, Piratlekplatsen .

En evenemangskrock som väntas locka många besökare till kustorten. Både baldeltagare, deras anhöriga, leksugna barn och deras föräldrar ska samsas om både parkeringsplatser och utrymme. Vi har koll på det. Det var den enda dagen vi fick ihop det, säger Johanna Wisjö, kommunikatör på teknik- och fastighetsförvaltningen i Halmstads kommun.

Ungefär 970 studenter ska fira sin gymnasieexamen med bal på hotellet. Därtill väntas 4 000 åskådare till platsen. Busslinjen vid hotellet kommer att stängas av ett par timmar under dagen till följd av det väntade besökarantalet. Hotellgästerna har blivit informerade om evenemanget i god tid och har även fått rådet att välja alternativa vägar under söndagens bal.

Söndagens lekplatsinvigning är planerad att börja klockan 10.00 då det väntas invigningstal av kommunstyrelsens ordförande Stefan Pålsson. Balen drar igång med röda mattan-promenad och efterföljande bubbel klockan 15.00. Hur utfallet blir på söndag återstår att se, men att dubbelbokningen ska skapa oreda i Tylösand är Johanna Wisjö inte orolig för. Elever från Sannarpsgymnasiet och Kattegattgymnasiet kliver ut på röda mattan till Hotel Tylösand från klockan.

Samtidigt väntas Tylösandsvägen fyllas av balfordon och åskådare, vilket brukar leda till långa köer och stillastående trafik. Den som planerar att ta sig till området rekommenderas därför att cykla eller promenera





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